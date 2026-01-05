Рейтинг@Mail.ru
В Свердловской области два человека провалились под лед на снегоходе - РИА Новости, 05.01.2026
08:35 05.01.2026
В Свердловской области два человека провалились под лед на снегоходе
В Свердловской области два человека провалились под лед на снегоходе
происшествия
свердловская область
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
свердловская область
россия
происшествия, свердловская область, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Свердловская область, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
© РИА Новости / Павел Лисицын
Автомобиль скорой медицинской помощи
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 05.01.2026
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
Автомобиль скорой медицинской помощи. Архивное фото
ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 янв - РИА Новости. Два человека провалились под лед, катаясь на снегоходе, на Белоярском водохранилище в Свердловской области, одного человека спасли, второго ищут, сообщила пресс-служба регионального главка МЧС.
По данным ведомства, на акватории Белоярского водохранилища на снегоходе провалились под лед два человека.
"Один человек спасен специалистами МЧС России, поиски еще одного человека продолжаются", - говорится в сообщении главка в Telegram-канале.
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 04.01.2026
На Чукотке ребенок погиб, провалившись под лед на снегоходе
Вчера, 17:58
 
ПроисшествияСвердловская областьРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
