Судан видит отправную точку для дружбы с Россией, заявил посол

МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. Судан видит в руководящих принципах российской внешней политики отправную точку для дружественных отношений между странами, сообщил РИА Новости посол Судана в России Мохаммед Сиррадж.
"Две страны обмениваются политической поддержкой на международных площадках в результате подхода, основанного на политическом видении двух стран, согласно которому Судан находит в руководящих принципах российской внешней политики важную и справедливую отправную точку для установления дружественных отношений, таких как принципы равного суверенитета, невмешательство во внутренние дела государств и обмен выгодами, основанный на общих интересах", - сказал дипломат в комментарии по случаю 70-летия дипотношения России и Судана.
Он добавил, что это видение придало отношениям Москвы и Порт-Судана жизнестойкость и устойчивость.
Пятого января 2026 года дипломатическим отношениям России и Судана исполняется 70 лет. Дипломатические отношения между СССР и Суданом были установлены 5 января1956 года.
