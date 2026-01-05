Рейтинг@Mail.ru
Судан видит отправную точку для дружбы с Россией, заявил посол - РИА Новости, 05.01.2026
09:14 05.01.2026
Судан видит отправную точку для дружбы с Россией, заявил посол
Судан видит отправную точку для дружбы с Россией, заявил посол - РИА Новости, 05.01.2026
Судан видит отправную точку для дружбы с Россией, заявил посол
Судан видит в руководящих принципах российской внешней политики отправную точку для дружественных отношений между странами, сообщил РИА Новости посол Судана в... РИА Новости, 05.01.2026
в мире, судан, россия, москва
В мире, Судан, Россия, Москва
Судан видит отправную точку для дружбы с Россией, заявил посол

Посол Сиррадж: Судан видит в России отправную точку для дружественных отношений

МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. Судан видит в руководящих принципах российской внешней политики отправную точку для дружественных отношений между странами, сообщил РИА Новости посол Судана в России Мохаммед Сиррадж.
"Две страны обмениваются политической поддержкой на международных площадках в результате подхода, основанного на политическом видении двух стран, согласно которому Судан находит в руководящих принципах российской внешней политики важную и справедливую отправную точку для установления дружественных отношений, таких как принципы равного суверенитета, невмешательство во внутренние дела государств и обмен выгодами, основанный на общих интересах", - сказал дипломат в комментарии по случаю 70-летия дипотношения России и Судана.
Он добавил, что это видение придало отношениям Москвы и Порт-Судана жизнестойкость и устойчивость.
Пятого января 2026 года дипломатическим отношениям России и Судана исполняется 70 лет. Дипломатические отношения между СССР и Суданом были установлены 5 января1956 года.
Министр финансов и экономического развития Судана Джибриль Ибрагим - РИА Новости, 1920, 23.10.2025
Джибриль Ибрагим: санкции не помешают сотрудничеству Судана с Россией
23 октября 2025, 09:00
 
В миреСуданРоссияМосква
 
 
