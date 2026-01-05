Рейтинг@Mail.ru
Жена Мадуро на заседании суда выглядела ослабленной
21:26 05.01.2026 (обновлено: 22:36 05.01.2026)
Жена Мадуро на заседании суда выглядела ослабленной
Президент Венесуэлы Николас Мадуро во время заседания суда в Нью-Йорке выглядел раздраженным, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 05.01.2026
сша, николас мадуро, силия флорес, нью-йорк (город), венесуэла, в мире
США, Николас Мадуро, Силия Флорес, Нью-Йорк (город), Венесуэла, В мире
© REUTERS / Adam GrayЗахваченный президент Венесуэлы Николас Мадуро и его жена Силия Флорес
Захваченный президент Венесуэлы Николас Мадуро и его жена Силия Флорес. Архивное фото
НЬЮ-ЙОРК, 5 янв - РИА Новости. Президент Венесуэлы Николас Мадуро во время заседания суда в Нью-Йорке выглядел раздраженным, передает корреспондент РИА Новости.
Супруга венесуэльского лидера Силия Флорес в то же время выглядела ослабленной. Адвокаты Мадуро и Флорес также отметили наличие особых запросов о медицинской помощи со стороны их клиентов. Адвокат Флорес отметил, что у неё могут быть ушибы в области рёбер.
Члены Совбеза ООН обсуждают удары США и захват президента Венесуэлы Николаса Мадуро в штаб-квартире Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке, США. 5 января 2026 - РИА Новости, 1920, 05.01.2026
Венесуэла одержала победу на заседании СБ ООН, заявил глава МИД
Вчера, 22:09
Ранее телеканал CNN сообщал, что Мадуро и Флорес покинули зал суда в Нью-Йорке в сопровождении службы маршаллов США. В ходе заседания, на котором им были предъявлены обвинения, захваченный США лидер Венесуэлы объявил, что не признает себя виновным и все еще остается президентом страны.
США 3 января нанесли массированный удар по Венесуэле, президента страны Николаса Мадуро и его супругу Силию Флорес захватили и вывезли в Нью-Йорк. Президент США Дональд Трамп заявил, что Мадуро и Флорес предстанут перед судом, поскольку якобы имели отношение к "наркотерроризму" и представляли угрозу в том числе для Штатов.
Каракас в связи с операцией США запросил срочное заседание ООН, верховный суд Венесуэлы временно возложил обязанности главы государства на вице-президента Дельси Родригес.
МИД РФ выразил солидарность с народом Венесуэлы, призвал освободить Мадуро и его жену, а также не допустить дальнейшей эскалации ситуации. В Пекине вслед за Москвой призвали немедленно освободить Мадуро и его супругу, подчеркнув, что действия США нарушают международное право. Раскритиковал действия США и МИД КНДР.
Захваченный президент Венесуэлы Николас Мадуро - РИА Новости, 1920, 05.01.2026
Мадуро потребовал лично ознакомиться с текстом предъявленных ему обвинений
Вчера, 21:38
 
