Рейтинг@Mail.ru
Суд над Мадуро в США состоится не раньше 2027 года, пишет Bloomberg - РИА Новости, 05.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:16 05.01.2026
https://ria.ru/20260105/sud-2066530072.html
Суд над Мадуро в США состоится не раньше 2027 года, пишет Bloomberg
Суд над Мадуро в США состоится не раньше 2027 года, пишет Bloomberg - РИА Новости, 05.01.2026
Суд над Мадуро в США состоится не раньше 2027 года, пишет Bloomberg
Суд, на котором будут предъявлены обвинения похищенному США президенту Венесуэлы Николасу Мадуро, состоится не ранее 2027 года, утверждает агентство Блумберг. РИА Новости, 05.01.2026
2026-01-05T21:16:00+03:00
2026-01-05T21:16:00+03:00
в мире
сша
венесуэла
нью-йорк (город)
николас мадуро
силия флорес
дональд трамп
оон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/05/2066519460_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_691f2207872256c9419ce25f7fec0bcf.jpg
https://ria.ru/20260105/maduro-2066529505.html
https://ria.ru/20260105/zasedanie-2066527411.html
сша
венесуэла
нью-йорк (город)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/05/2066519460_455:0:3186:2048_1920x0_80_0_0_a5733b046be654267da8556e158706be.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, венесуэла, нью-йорк (город), николас мадуро, силия флорес, дональд трамп, оон, удары сша по венесуэле
В мире, США, Венесуэла, Нью-Йорк (город), Николас Мадуро, Силия Флорес, Дональд Трамп, ООН, Удары США по Венесуэле
Суд над Мадуро в США состоится не раньше 2027 года, пишет Bloomberg

Bloomberg: суд над Мадуро в США состоится не раньше 2027 года

© РИА Новости / Алексей Алексеев | Перейти в медиабанкОбстановка в Нью-Йорке возле здания суда, где Николасу Мадуро предъявят обвинение. Стоп-кадр видео
Обстановка в Нью-Йорке возле здания суда, где Николасу Мадуро предъявят обвинение. Стоп-кадр видео - РИА Новости, 1920, 05.01.2026
© РИА Новости / Алексей Алексеев
Перейти в медиабанк
Обстановка в Нью-Йорке возле здания суда, где Николасу Мадуро предъявят обвинение. Стоп-кадр видео
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. Суд, на котором будут предъявлены обвинения похищенному США президенту Венесуэлы Николасу Мадуро, состоится не ранее 2027 года, утверждает агентство Блумберг.
Бронированная машина с Мадуро и его супругой подъехала в понедельник к зданию суда в Нью-Йорке. Корреспондент РИА Новости передавал, что десятки человек, включая протестующих, собрались в понедельник у здания суда в Нью-Йорке, где в полдень по местному времени Мадуро должны зачитать обвинения американских властей.
Обстановка в Нью-Йорке возле здания суда, где Николасу Мадуро предъявят обвинение. Стоп-кадр видео - РИА Новости, 1920, 05.01.2026
В суде по делу Мадуро присутствовали десятки саперов и полицейских
Вчера, 21:08
"Ожидается, что судья (в понедельник - ред.) установит предварительный график обмена доказательствами и досудебных ходатайств, а само судебное разбирательство, как ожидается, состоится не раньше 2027 года", - говорится в материале.
Агентство отмечает, что применение такой меры пресечения как залог маловероятно.
США 3 января нанесли массированный удар по Венесуэле, президента страны Николаса Мадуро и его супругу Силию Флорес захватили и вывезли в Нью-Йорк. Президент США Дональд Трамп заявил, что Мадуро и Флорес предстанут перед судом, поскольку якобы имели отношение к "наркотерроризму" и представляли угрозу в том числе для Штатов.
Каракас в связи с операцией США запросил срочное заседание ООН, верховный суд Венесуэлы временно возложил обязанности главы государства на вице-президента Дельси Родригес.
МИД РФ выразил солидарность с народом Венесуэлы, призвал освободить Мадуро и его жену, а также не допустить дальнейшей эскалации ситуации. В Пекине вслед за Москвой призвали немедленно освободить Мадуро и его супругу, подчеркнув, что действия США нарушают международное право. Раскритиковал действия США и МИД КНДР.
Захваченный президент Венесуэлы Николас Мадуро и его жена Силия Флорес на вертолетной площадке перед отправкой в суд в Нью-Йорке, США - РИА Новости, 1920, 05.01.2026
Суд в Нью-Йорке провел первое заседание по делу Мадуро
Вчера, 20:46
 
В миреСШАВенесуэлаНью-Йорк (город)Николас МадуроСилия ФлоресДональд ТрампООНУдары США по Венесуэле
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала