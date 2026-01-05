Суд над Мадуро в США состоится не раньше 2027 года, пишет Bloomberg

МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. Суд, на котором будут предъявлены обвинения похищенному США президенту Венесуэлы Николасу Мадуро, состоится не ранее 2027 года, утверждает агентство Блумберг.
Бронированная машина с Мадуро и его супругой подъехала в понедельник к зданию суда в Нью-Йорке. Корреспондент РИА Новости передавал, что десятки человек, включая протестующих, собрались в понедельник у здания суда в Нью-Йорке, где в полдень по местному времени Мадуро должны зачитать обвинения американских властей.
"Ожидается, что судья (в понедельник - ред.) установит предварительный график обмена доказательствами и досудебных ходатайств, а само судебное разбирательство, как ожидается, состоится не раньше 2027 года", - говорится в материале.
Агентство отмечает, что применение такой меры пресечения как залог маловероятно.
США 3 января нанесли массированный удар по Венесуэле, президента страны Николаса Мадуро и его супругу Силию Флорес захватили и вывезли в Нью-Йорк. Президент США Дональд Трамп заявил, что Мадуро и Флорес предстанут перед судом, поскольку якобы имели отношение к "наркотерроризму" и представляли угрозу в том числе для Штатов.
МИД РФ выразил солидарность с народом Венесуэлы, призвал освободить Мадуро и его жену, а также не допустить дальнейшей эскалации ситуации. В Пекине вслед за Москвой призвали немедленно освободить Мадуро и его супругу, подчеркнув, что действия США нарушают международное право. Раскритиковал действия США и МИД КНДР.