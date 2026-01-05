Рейтинг@Mail.ru
Кортеж с, предположительно, Мадуро и его женой выехал с территории суда - РИА Новости, 05.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:01 05.01.2026 (обновлено: 21:03 05.01.2026)
https://ria.ru/20260105/sud-2066528730.html
Кортеж с, предположительно, Мадуро и его женой выехал с территории суда
Кортеж с, предположительно, Мадуро и его женой выехал с территории суда - РИА Новости, 05.01.2026
Кортеж с, предположительно, Мадуро и его женой выехал с территории суда
Кортеж с, предположительно, президентом Венесуэлы Николасом Мадуро и его супругой Силией Флорес выехал с территории суда в Нью-Йорке, передает корреспондент РИА РИА Новости, 05.01.2026
2026-01-05T21:01:00+03:00
2026-01-05T21:03:00+03:00
нью-йорк (город)
николас мадуро
в мире
сша
силия флорес
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/05/2066519416_0:16:3551:2013_1920x0_80_0_0_f1200cfea307cee1be3a25f8abbd51df.jpg
https://ria.ru/20260105/flores-2066528827.html
нью-йорк (город)
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/05/2066519416_867:0:3551:2013_1920x0_80_0_0_54c82d2b6ed09752e5a8f67cbb86cd10.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
нью-йорк (город), николас мадуро, в мире, сша, силия флорес
Нью-Йорк (город), Николас Мадуро, В мире, США, Силия Флорес
Кортеж с, предположительно, Мадуро и его женой выехал с территории суда

РИА Новости: кортеж, предположительно, Мадуро и Флорес выехал с территории суда

© РИА Новости / Алексей Алексеев | Перейти в медиабанкОбстановка в Нью-Йорке возле здания суда
Обстановка в Нью-Йорке возле здания суда - РИА Новости, 1920, 05.01.2026
© РИА Новости / Алексей Алексеев
Перейти в медиабанк
Обстановка в Нью-Йорке возле здания суда
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
НЬЮ-ЙОРК, 5 янв - РИА Новости. Кортеж с, предположительно, президентом Венесуэлы Николасом Мадуро и его супругой Силией Флорес выехал с территории суда в Нью-Йорке, передает корреспондент РИА Новости.
В составе кортежа - бронетранспорт, отдельный фургон для военных.
Николас Мадуро с супругой Силией Флорес - РИА Новости, 1920, 05.01.2026
Жена Мадуро на заседании суда не вела никаких записей
Вчера, 21:03
 
Нью-Йорк (город)Николас МадуроВ миреСШАСилия Флорес
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала