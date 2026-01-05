https://ria.ru/20260105/sud-2066528730.html
Кортеж с, предположительно, Мадуро и его женой выехал с территории суда
Кортеж с, предположительно, Мадуро и его женой выехал с территории суда - РИА Новости, 05.01.2026
Кортеж с, предположительно, Мадуро и его женой выехал с территории суда
Кортеж с, предположительно, президентом Венесуэлы Николасом Мадуро и его супругой Силией Флорес выехал с территории суда в Нью-Йорке, передает корреспондент РИА РИА Новости, 05.01.2026
2026-01-05T21:01:00+03:00
2026-01-05T21:01:00+03:00
2026-01-05T21:03:00+03:00
нью-йорк (город)
николас мадуро
в мире
сша
силия флорес
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/05/2066519416_0:16:3551:2013_1920x0_80_0_0_f1200cfea307cee1be3a25f8abbd51df.jpg
https://ria.ru/20260105/flores-2066528827.html
нью-йорк (город)
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/05/2066519416_867:0:3551:2013_1920x0_80_0_0_54c82d2b6ed09752e5a8f67cbb86cd10.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
нью-йорк (город), николас мадуро, в мире, сша, силия флорес
Нью-Йорк (город), Николас Мадуро, В мире, США, Силия Флорес
Кортеж с, предположительно, Мадуро и его женой выехал с территории суда
РИА Новости: кортеж, предположительно, Мадуро и Флорес выехал с территории суда