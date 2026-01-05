https://ria.ru/20260105/sud-2066507931.html
Суд в Гааге отложил слушания по задержанию Россией украинских кораблей
Суд в Гааге отложил слушания по задержанию Россией украинских кораблей - РИА Новости, 05.01.2026
Суд в Гааге отложил слушания по задержанию Россией украинских кораблей
Международный арбитражный суд в Гааге отложил слушания по существу дела, касающегося задержания РФ украинских кораблей в Керченском проливе в 2018 году,... РИА Новости, 05.01.2026
ГААГА , 5 янв - РИА Новости. Международный арбитражный суд в Гааге отложил слушания по существу дела, касающегося задержания РФ украинских кораблей в Керченском проливе в 2018 году, говорится в пресс-релизе инстанции, поступившем в распоряжение РИА Новости в понедельник.
"Арбитражный трибунал в рамках разбирательства по Приложению VII к Конвенции ООН
по морскому праву отложил слушания по существу дела, инициированного Украиной
против Российской Федерации в связи с задержанием украинских военно-морских судов и военнослужащих", - говорится в пресс-релизе арбитража.
Как уточняется, слушания по существу дела, запланированные на 8 и 9 января 2026 года, были перенесены в связи с отказом профессора Александра Вылегжанина, назначенного РФ
, от участия в трибунале по состоянию здоровья.
В суде добавили, что новая дата слушаний дела по существу будет определена позднее.
МИД России в августе прошлого года сообщал, что РФ вышла из арбитражного процесса о задержании трех украинских военных кораблей в Черном море
осенью 2018 года из-за грубых нарушений при разбирательстве и нелегитимного состава арбитражного трибунала.
В Гаагском арбитраже
агентству подтвердили, что суд отказался удовлетворить запрос России об отводе ряда судей от рассмотрения данного дела.
В ноябре 2018 года три корабля ВМС Украины нарушили границу России, вошли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ и двинулись из Черного моря к Керченскому проливу
. Они опасно маневрировали, не подчинялись законным требованиям российских властей. Корабли с военными были задержаны. Президент РФ Владимир Путин
назвал инцидент провокацией.
Нарушивших границу военных 7 сентября 2019 года передали Украине в рамках договоренностей об одновременном освобождении задержанных и осужденных лиц. Затем 18 ноября Россия передала Украине и задержанные корабли.
Украина в 2019 году подала в Международный арбитраж в Гааге
иск к РФ, касающийся данного инцидента. В этой жалобе Киев
требует признать, что Россия нарушила Конвенцию ООН по морскому праву 1982 года. В ответ российская сторона подала свои юрисдикционные возражения.