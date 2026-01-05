Суд в Гааге отложил слушания по задержанию Россией украинских кораблей

ГААГА , 5 янв - РИА Новости. Международный арбитражный суд в Гааге отложил слушания по существу дела, касающегося задержания РФ украинских кораблей в Керченском проливе в 2018 году, говорится в пресс-релизе инстанции, поступившем в распоряжение РИА Новости в понедельник.

"Арбитражный трибунал в рамках разбирательства по Приложению VII к Конвенции ООН по морскому праву отложил слушания по существу дела, инициированного Украиной против Российской Федерации в связи с задержанием украинских военно-морских судов и военнослужащих", - говорится в пресс-релизе арбитража.

Как уточняется, слушания по существу дела, запланированные на 8 и 9 января 2026 года, были перенесены в связи с отказом профессора Александра Вылегжанина, назначенного РФ , от участия в трибунале по состоянию здоровья.

В суде добавили, что новая дата слушаний дела по существу будет определена позднее.

МИД России в августе прошлого года сообщал, что РФ вышла из арбитражного процесса о задержании трех украинских военных кораблей в Черном море осенью 2018 года из-за грубых нарушений при разбирательстве и нелегитимного состава арбитражного трибунала.

Гаагском арбитраже агентству подтвердили, что суд отказался удовлетворить запрос России об отводе ряда судей от рассмотрения данного дела.

В ноябре 2018 года три корабля ВМС Украины нарушили границу России, вошли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ и двинулись из Черного моря к Керченскому проливу . Они опасно маневрировали, не подчинялись законным требованиям российских властей. Корабли с военными были задержаны. Президент РФ Владимир Путин назвал инцидент провокацией.

Нарушивших границу военных 7 сентября 2019 года передали Украине в рамках договоренностей об одновременном освобождении задержанных и осужденных лиц. Затем 18 ноября Россия передала Украине и задержанные корабли.