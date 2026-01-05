Директор ФБР заявил, что ему безразлично, сколько продлится суд над Мадуро

ВАШИНГТОН, 5 янв - РИА Новости. Директор ФБР Кэш Патель в понедельник признался, что ему безразлично, как долго продлится суд над похищенным США президентом Венесуэлы Николасом Мадуро и его супругой.
"Для меня, откровенно говоря, не имеет значения, насколько долгим или коротким будет процесс, главное, чтобы мы все сделали правильно, а старт у нас был отличным", - заявил Патель в эфире телеканала Fox News.
Он добавил, что сторону обвинения возглавят американское министерство юстиции и Управление по борьбе с наркотиками (DEA).
США 3 января нанесли массированный удар по Венесуэле, президента страны Николаса Мадуро и его супругу Силию Флорес захватили и вывезли в Нью-Йорк. Президент США Дональд Трамп заявил, что Мадуро и Флорес предстанут перед судом, поскольку якобы имели отношение к "наркотерроризму" и представляли угрозу в том числе для Вашингтона. Каракас в связи с операцией США запросил срочное заседание ООН, верховный суд Венесуэлы временно возложил обязанности главы государства на вице-президента Делси Родригес. МИД РФ выразил солидарность с народом Венесуэлы, призвал освободить Мадуро и его жену, а также не допустить дальнейшей эскалации ситуации. В Пекине вслед за Москвой призвали немедленно освободить Мадуро и его супругу, подчеркнув, что действия США нарушают международное право. Раскритиковал действия США и МИД КНДР.