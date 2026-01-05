Заявление Стубба об атаке США на Венесуэлу вызвало изумление на Западе

МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. Профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен в соцсети X обвинил президента Финляндии Александра Стубба в лицемерии после его заявления об атаке США на Венесуэлу.
"Европейские лидеры запутываются в противоречиях по поводу смены режима в Венесуэле", — говорится в публикации.
Так профессор отреагировал на слова Стубба о том, что выборы 2024 года в Венесуэле были якобы сфальсифицированы, а Николас Мадуро был нелегитимным президентом. При этом он призвал соблюдать международное право.
В ночь на субботу в Каракасе прогремели взрывы. Как позднее заявил глава Белого дома, Штаты нанесли по венесуэльской столице масштабные удары, а Мадуро и его супругу захватили и вывезли из страны. Генпрокурор США Памела Бонди сообщила, что президент Венесуэлы вскоре предстанет перед судом. Согласно судебным документам, ему грозит вплоть до четырех пожизненных сроков.
В Венесуэле, где врио главы государства стала вице-президент Делси Родригес, назвали целью нападения США получение контроля над нефтью и минеральные ресурсами. МИД страны запросил срочное заседание Совета Безопасности ООН и намерен обратиться в другие международные организации. Как заявил глава ведомства Иван Хиль Пинто, атака привела к жертвам среди мирных жителей и военных.
