Рейтинг@Mail.ru
Заявление Стубба об атаке США на Венесуэлу вызвало изумление на Западе - РИА Новости, 05.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:16 05.01.2026
https://ria.ru/20260105/stubb-2066438487.html
Заявление Стубба об атаке США на Венесуэлу вызвало изумление на Западе
Заявление Стубба об атаке США на Венесуэлу вызвало изумление на Западе - РИА Новости, 05.01.2026
Заявление Стубба об атаке США на Венесуэлу вызвало изумление на Западе
Профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен в соцсети X обвинил президента Финляндии Александра Стубба в лицемерии после его заявления об атаке США на... РИА Новости, 05.01.2026
2026-01-05T09:16:00+03:00
2026-01-05T09:16:00+03:00
в мире
венесуэла
николас мадуро
сша
финляндия
удары сша по венесуэле
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/11/2055462629_0:18:3071:1745_1920x0_80_0_0_c5f2042c9c14e34dfee42d74a2bdd027.jpg
https://ria.ru/20260105/dizen-2066436542.html
https://ria.ru/20260105/kitay-2066429780.html
венесуэла
сша
финляндия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/11/2055462629_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_af695f961ec2cc141c326505759bb0a1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, венесуэла, николас мадуро, сша, финляндия, удары сша по венесуэле
В мире, Венесуэла, Николас Мадуро, США, Финляндия, Удары США по Венесуэле
Заявление Стубба об атаке США на Венесуэлу вызвало изумление на Западе

Малинен обвинил Стубба в лицемерии после его заявления об атаке США на Венесуэлу

© AP Photo / Hannah McKayПрезидент Финляндии Александр Стубб
Президент Финляндии Александр Стубб - РИА Новости, 1920, 05.01.2026
© AP Photo / Hannah McKay
Президент Финляндии Александр Стубб. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. Профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен в соцсети X обвинил президента Финляндии Александра Стубба в лицемерии после его заявления об атаке США на Венесуэлу.

"Европейские лидеры запутываются в противоречиях по поводу смены режима в Венесуэле", — говорится в публикации.
Взрыв в Каракасе, Венесуэла - РИА Новости, 1920, 05.01.2026
На Западе сделали громкое заявление о России после операции США в Венесуэле
08:48
Так профессор отреагировал на слова Стубба о том, что выборы 2024 года в Венесуэле были якобы сфальсифицированы, а Николас Мадуро был нелегитимным президентом. При этом он призвал соблюдать международное право.

В ночь на субботу в Каракасе прогремели взрывы. Как позднее заявил глава Белого дома, Штаты нанесли по венесуэльской столице масштабные удары, а Мадуро и его супругу захватили и вывезли из страны. Генпрокурор США Памела Бонди сообщила, что президент Венесуэлы вскоре предстанет перед судом. Согласно судебным документам, ему грозит вплоть до четырех пожизненных сроков.

В Венесуэле, где врио главы государства стала вице-президент Делси Родригес, назвали целью нападения США получение контроля над нефтью и минеральные ресурсами. МИД страны запросил срочное заседание Совета Безопасности ООН и намерен обратиться в другие международные организации. Как заявил глава ведомства Иван Хиль Пинто, атака привела к жертвам среди мирных жителей и военных.
Флаг Китая - РИА Новости, 1920, 05.01.2026
МИД Китая раскритиковал атаку США на Венесуэлу
06:19
 
В миреВенесуэлаНиколас МадуроСШАФинляндияУдары США по Венесуэле
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала