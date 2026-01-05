https://ria.ru/20260105/strana-2066514827.html
Ни одна страна не может играть роль международного судьи, заявил Сунь Лэй
Ни одна страна не может играть роль международного судьи, заявил Сунь Лэй - РИА Новости, 05.01.2026
Ни одна страна не может играть роль международного судьи, заявил Сунь Лэй
Заместитель постоянного представителя Китая при ООН Сунь Лэй заявил на фоне операции США в Венесуэле, что ни одна страна не может выступать в качестве... РИА Новости, 05.01.2026
2026-01-05T19:19:00+03:00
2026-01-05T19:19:00+03:00
2026-01-05T19:19:00+03:00
в мире
китай
сша
венесуэла
оон
удары сша по венесуэле
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/05/2066509288_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_bb1eeef80217fc438230269ba61bedbe.jpg
https://ria.ru/20260105/nebenzya-2066512261.html
китай
сша
венесуэла
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/05/2066509288_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_477b27ec6fa86dddadaa935de74bcde0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, китай, сша, венесуэла, оон, удары сша по венесуэле
В мире, Китай, США, Венесуэла, ООН, Удары США по Венесуэле
Ни одна страна не может играть роль международного судьи, заявил Сунь Лэй
Сунь Лэй: ни одна страна не может выступать в качестве международного судьи