Рейтинг@Mail.ru
Ни одна страна не может играть роль международного судьи, заявил Сунь Лэй - РИА Новости, 05.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:19 05.01.2026
https://ria.ru/20260105/strana-2066514827.html
Ни одна страна не может играть роль международного судьи, заявил Сунь Лэй
Ни одна страна не может играть роль международного судьи, заявил Сунь Лэй - РИА Новости, 05.01.2026
Ни одна страна не может играть роль международного судьи, заявил Сунь Лэй
Заместитель постоянного представителя Китая при ООН Сунь Лэй заявил на фоне операции США в Венесуэле, что ни одна страна не может выступать в качестве... РИА Новости, 05.01.2026
2026-01-05T19:19:00+03:00
2026-01-05T19:19:00+03:00
в мире
китай
сша
венесуэла
оон
удары сша по венесуэле
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/05/2066509288_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_bb1eeef80217fc438230269ba61bedbe.jpg
https://ria.ru/20260105/nebenzya-2066512261.html
китай
сша
венесуэла
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/05/2066509288_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_477b27ec6fa86dddadaa935de74bcde0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, китай, сша, венесуэла, оон, удары сша по венесуэле
В мире, Китай, США, Венесуэла, ООН, Удары США по Венесуэле
Ни одна страна не может играть роль международного судьи, заявил Сунь Лэй

Сунь Лэй: ни одна страна не может выступать в качестве международного судьи

© REUTERS / Brendan McDermidЧлены Совбеза ООН обсуждают удары США и захват президента Венесуэлы Николаса Мадуро в штаб-квартире Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке, США. 5 января 2026
Члены Совбеза ООН обсуждают удары США и захват президента Венесуэлы Николаса Мадуро в штаб-квартире Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке, США. 5 января 2026 - РИА Новости, 1920, 05.01.2026
© REUTERS / Brendan McDermid
Члены Совбеза ООН обсуждают удары США и захват президента Венесуэлы Николаса Мадуро в штаб-квартире Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке, США. 5 января 2026
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ООН, 5 янв - РИА Новости. Заместитель постоянного представителя Китая при ООН Сунь Лэй заявил на фоне операции США в Венесуэле, что ни одна страна не может выступать в качестве "международного судьи".
"Ни одна страна не может действовать в качестве мирового жандарма, ни одна страна не может выступать в роли международного судьи", - заявил представитель Китая на заседании Совбеза ООН.
Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя - РИА Новости, 1920, 05.01.2026
Уход от оценок действий США в ООН выглядят лицемерно, заявил Небензя
Вчера, 19:03
 
В миреКитайСШАВенесуэлаООНУдары США по Венесуэле
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала