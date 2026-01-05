Рейтинг@Mail.ru
Будущее Гренландии определяет только сам остров и Дания, заявил Стармер
17:06 05.01.2026
Будущее Гренландии определяет только сам остров и Дания, заявил Стармер
Будущее Гренландии определяет только сам остров и Дания, заявил Стармер - РИА Новости, 05.01.2026
Будущее Гренландии определяет только сам остров и Дания, заявил Стармер
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер, комментируя притязания президента США Дональда Трампа на Гренландию, заявил, что только она сама вместе с Данией... РИА Новости, 05.01.2026
Будущее Гренландии определяет только сам остров и Дания, заявил Стармер

Стармер: будущее Гренландии может определять только сам остров вместе с Данией

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер - РИА Новости, 1920, 05.01.2026
© AP Photo / Leon Neal
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер. Архивное фото
ЛОНДОН, 5 янв - РИА Новости. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер, комментируя притязания президента США Дональда Трампа на Гренландию, заявил, что только она сама вместе с Данией может определять свое будущее.
"Дания является европейским союзником, близким союзником по НАТО, и поэтому будущее Гренландии должно определяться Гренландией и Королевством Дания", - сказал Стармер телеканалу Sky News.
Нуук, Гренландия - РИА Новости, 1920, 05.01.2026
В ЕК пообещали отстаивать суверенитет Дании над Гренландией от США
Вчера, 14:46
Комментируя призыв премьер-министра Дании Метте Фредериксен к Трампу прекратить угрожать Гренландии, Стармер заявил, что поддерживает датского премьера и что она "права относительно будущего Гренландии".
Ранее на Даунинг-стрит ушли от ответа на вопрос, считает ли Лондон неправильным возможное вторжение США в Гренландию на фоне заявлений Трампа о том, что США нуждаются в острове. Комментируя ситуацию, заместитель министра внутренних дел Майк Тэпп отказался подтвердить, что Лондон осудит возможное вторжение США в Гренландию.
Ранее Трамп после операции в отношении Венесуэлы заявил в интервью журналу Atlantic, что США нуждаются и в Гренландии из-за того, что датский остров якобы окружен судами КНР и РФ. После этого премьер-министр Дании Метте Фредериксен призвала Трампа прекратить угрозы о присоединении Гренландии к Штатам.
Вице-премьер Италии Антонио Таяни - РИА Новости, 1920, 05.01.2026
Глава МИД Италии призвал Европу обеспечить защиту Гренландии
Вчера, 13:19
 
