Будущее Гренландии определяет только сам остров и Дания, заявил Стармер

ЛОНДОН, 5 янв - РИА Новости. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер, комментируя притязания президента США Дональда Трампа на Гренландию, заявил, что только она сама вместе с Данией может определять свое будущее.
"Дания является европейским союзником, близким союзником по НАТО, и поэтому будущее Гренландии должно определяться Гренландией и Королевством Дания", - сказал Стармер телеканалу Sky News.
Комментируя призыв премьер-министра Дании Метте Фредериксен к Трампу прекратить угрожать Гренландии, Стармер заявил, что поддерживает датского премьера и что она "права относительно будущего Гренландии".
Ранее на Даунинг-стрит ушли от ответа на вопрос, считает ли Лондон неправильным возможное вторжение США в Гренландию на фоне заявлений Трампа о том, что США нуждаются в острове. Комментируя ситуацию, заместитель министра внутренних дел Майк Тэпп отказался подтвердить, что Лондон осудит возможное вторжение США в Гренландию.
Ранее Трамп после операции в отношении Венесуэлы заявил в интервью журналу Atlantic, что США нуждаются и в Гренландии из-за того, что датский остров якобы окружен судами КНР и РФ. После этого премьер-министр Дании Метте Фредериксен призвала Трампа прекратить угрозы о присоединении Гренландии к Штатам.