23:48 05.01.2026
США хотят добиться движения своего флота по всему миру, заявил Хегсет
в мире, сша, пит хегсет, министерство обороны сша
В мире, США, Пит Хегсет, Министерство обороны США
США хотят добиться движения своего флота по всему миру, заявил Хегсет

Хегсет: США намерены добиться движения своего флота по всему миру

© AP Photo / Alex BrandonМинистр обороны Пит Хегсет
Министр обороны Пит Хегсет
© AP Photo / Alex Brandon
Министр обороны Пит Хегсет. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 5 янв - РИА Новости. США намерены добиваться беспрепятственного прохода своего флота по всем основным водным артериям в мире, опираясь на модернизированные военно-морские силы, заявил глава Пентагона Пит Хегсет в понедельник.
"При президенте (Дональде - ред.) Трампе Соединенные Штаты уделяют серьезное внимание установлению контроля над морями и обеспечению свободы судоходства на всех ключевых мировых морских маршрутах. Более крупный, современный и смертоносный флот, от новых линкоров "Золотого флота" до передовых подводных лодок, обеспечит безусловное сдерживание. Такой флот гарантирует, что ВМС США будут свободно и беспрепятственно действовать сегодня, завтра и в далеком будущем", - заявил Хегсет во время визита на судоверфь в штате Вирджиния.
Глава Пентагона Пит Хегсет - РИА Новости, 1920, 05.01.2026
Министр войны США объявил новую эпоху противостояния сверхдержав
Вчера, 23:30
Хегсет подчеркнул, что цель Пентагона заключается в создании вооруженных сил, способных не просто реагировать на угрозы, а обеспечивать глобальное доминирование.
В декабре Трамп объявил, что США построят до 25 новых кораблей для своих военно-морских сил. По его словам, на их строительство уйдет два с половиной года.
Ранее глава ВМС США Джон Фелан сообщил, что американские военно-морские силы получат в 2028 году первый фрегат нового класса FF(X), который построят в рамках программы Трампа по модернизации кораблей "Золотой флот". Таким образом, судно поступит на вооружение только перед уходом Трампа с поста президента.
Заместитель председателя Совета Федерации РФ Константин Косачев - РИА Новости, 1920, 05.01.2026
Косачев заявил, что ждет реакцию Европы на слова США о Западном полушарии
Вчера, 23:14
 
В миреСШАПит ХегсетМинистерство обороны США
 
 
