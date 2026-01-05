Рейтинг@Mail.ru
Министр войны США объявил новую эпоху противостояния сверхдержав
23:30 05.01.2026
Министр войны США объявил новую эпоху противостояния сверхдержав
Министр войны США объявил новую эпоху противостояния сверхдержав
Министр войны США Пит Хегсет заявил, что мир находится в новой эпохе противостояния сверхдержав. РИА Новости, 05.01.2026
Министр войны США объявил новую эпоху противостояния сверхдержав

ВАШИНГТОН, 5 янв - РИА Новости. Министр войны США Пит Хегсет заявил, что мир находится в новой эпохе противостояния сверхдержав.
"Мы в новой эпохе противостояния сверхдержав", - сказал Хегсет, выступая перед кораблестроителями на верфи в Вирджинии.
Как заявил Хегсет, США хотят хороших отношений с Китаем и остальным миром, но "сохраняют готовность".
Глава Пентагона высказался о переименовании ведомства из оборонного в министерство войны. По его словам, это не связано с желанием Штатов участвовать в конфликтах. "Не потому что мы ищем войны, но потому что для того, чтобы обеспечить мир, ты должен быть готов сдержать войну и если нужно, решительно ее выиграть", - сказал Хегсет.
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 05.01.2026
Госдеп объявил Западное полушарие зоной интересов США
