Суд согласовал посещение Мадуро и Флорес работниками консульства Венесуэлы

ВАШИНГТОН, 5 янв - РИА Новости. Судья Южного округа штата Нью-Йорк согласился назначить посещение работниками консульства Венесуэлы президента Николаса Мадуро и его супруги Силию Флорес, которые ранее были похищены Соединенными Штатами, передает в понедельник телеканал CNN.
Согласно его данным, и Мадуро, и его супруга запросили такую возможность. В ответ судья подтвердил, что они могут воспользоваться таким правом.
США 3 января нанесли массированный удар по Венесуэле, президента страны Николаса Мадуро и его супругу Силию Флорес захватили и вывезли в Нью-Йорк. Президент США Дональд Трамп заявил, что Мадуро и Флорес предстанут перед судом, поскольку якобы имели отношение к "наркотерроризму" и представляли угрозу в том числе для Штатов.
МИД РФ выразил солидарность с народом Венесуэлы, призвал освободить Мадуро и его жену, а также не допустить дальнейшей эскалации ситуации. В Пекине вслед за Москвой призвали немедленно освободить Мадуро и его супругу, подчеркнув, что действия США нарушают международное право. Раскритиковал действия США и МИД КНДР.