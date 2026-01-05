Укрепление связи Венесуэлы с Россией и КНР повлияло на США, считает эксперт

ВАШИНГТОН, 5 янв – РИА Новости. Укрепление связей Каракаса с Москвой и Пекином стало одной из вероятных причин, повлиявших на решение США нанести удар по Венесуэле, поделился мнением в интервью РИА Новости подполковник в отставке сухопутных сил США Эрл Расмуссен.