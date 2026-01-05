Укрепление связи Венесуэлы с Россией и КНР повлияло на США, считает эксперт

ВАШИНГТОН, 5 янв – РИА Новости. Укрепление связей Каракаса с Москвой и Пекином стало одной из вероятных причин, повлиявших на решение США нанести удар по Венесуэле, поделился мнением в интервью РИА Новости подполковник в отставке сухопутных сил США Эрл Расмуссен.
Кроме того, он выразил уверенность в том, что стремление США завладеть природными ресурсами Венесуэлы стало одной из причин удара.
"Президент США Дональд Трамп открыто заявляет о том, что нефть и другие ресурсы Венесуэлы принадлежат США", - добавил он.
США 3 января нанесли массированный удар по Венесуэле, президента страны Николаса Мадуро и его супругу Силию Флорес захватили и вывезли в Нью-Йорк. Президент США Дональд Трамп заявил, что Мадуро и Флорес предстанут перед судом, поскольку якобы имели отношение к "наркотерроризму" и представляли угрозу в том числе для Штатов.
МИД РФ выразил солидарность с народом Венесуэлы, призвал освободить Мадуро и его жену, а также не допустить дальнейшей эскалации ситуации. В Пекине вслед за Москвой призвали немедленно освободить Мадуро и его супругу, подчеркнув, что действия США нарушают международное право. Раскритиковал действия США и МИД КНДР.