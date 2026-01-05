Рейтинг@Mail.ru
Похищение Мадуро может привести к дестабилизации в регионе, считает эксперт - РИА Новости, 05.01.2026
20:26 05.01.2026
Похищение Мадуро может привести к дестабилизации в регионе, считает эксперт
Похищение Мадуро может привести к дестабилизации в регионе, считает эксперт
в мире
сша
венесуэла
латинская америка
николас мадуро
эрл расмуссен
силия флорес
оон
в мире, сша, венесуэла, латинская америка, николас мадуро, эрл расмуссен, силия флорес, оон, удары сша по венесуэле
В мире, США, Венесуэла, Латинская Америка, Николас Мадуро, Эрл Расмуссен, Силия Флорес, ООН, Удары США по Венесуэле
Похищение Мадуро может привести к дестабилизации в регионе, считает эксперт

Расмуссен: похищение Мадуро может привести к дестабилизации в Латинской Америке

Захваченный президент Венесуэлы Николас Мадуро и его жена Силия Флорес на вертолетной площадке перед отправкой в суд в Нью-Йорке, США. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 5 янв – РИА Новости. Похищение Соединенными Штатами президента Венесуэлы Николаса Мадуро может привести к дестабилизации не только в этой стране, но и во всей Латинской Америке, заявил в интервью РИА Новости подполковник в отставке Сухопутных сил США Эрл Расмуссен.
"Приведет ли это к дестабилизации в Венесуэле? Абсолютно. Более того, высок риск того, что это распространится и на весь регион", - сказал Расмуссен.
Он выразил опасения в том, что конфликт может затронуть и другие государства, у которых с США складываются не слишком хорошие отношения.
"Мы уже видим, что президент Колумбии Густаво Петро и его семья находятся под санкциями. Мы также знаем о трениях между Бразилией и США", - добавил эксперт.
США 3 января нанесли массированный удар по Венесуэле, президента страны Николаса Мадуро и его супругу Силию Флорес захватили и вывезли в Нью-Йорк. Президент США Дональд Трамп заявил, что Мадуро и Флорес предстанут перед судом, поскольку якобы имели отношение к "наркотерроризму" и представляли угрозу в том числе для Штатов.
Каракас в связи с операцией США запросил срочное заседание ООН, верховный суд Венесуэлы временно возложил обязанности главы государства на вице-президента Дельси Родригес.
МИД РФ выразил солидарность с народом Венесуэлы, призвал освободить Мадуро и его жену, а также не допустить дальнейшей эскалации ситуации. В Пекине вслед за Москвой призвали немедленно освободить Мадуро и его супругу, подчеркнув, что действия США нарушают международное право. Раскритиковал действия США и МИД КНДР.
