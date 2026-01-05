Похищение Мадуро может привести к дестабилизации в регионе, считает эксперт

ВАШИНГТОН, 5 янв – РИА Новости. Похищение Соединенными Штатами президента Венесуэлы Николаса Мадуро может привести к дестабилизации не только в этой стране, но и во всей Латинской Америке, заявил в интервью РИА Новости подполковник в отставке Сухопутных сил США Эрл Расмуссен.