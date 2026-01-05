Похищение Мадуро может привести к дестабилизации в регионе, считает эксперт

ВАШИНГТОН, 5 янв – РИА Новости. Похищение Соединенными Штатами президента Венесуэлы Николаса Мадуро может привести к дестабилизации не только в этой стране, но и во всей Латинской Америке, заявил в интервью РИА Новости подполковник в отставке Сухопутных сил США Эрл Расмуссен.
Он выразил опасения в том, что конфликт может затронуть и другие государства, у которых с США складываются не слишком хорошие отношения.
"Мы уже видим, что президент Колумбии Густаво Петро и его семья находятся под санкциями. Мы также знаем о трениях между Бразилией и США", - добавил эксперт.
США 3 января нанесли массированный удар по Венесуэле, президента страны Николаса Мадуро и его супругу Силию Флорес захватили и вывезли в Нью-Йорк. Президент США Дональд Трамп заявил, что Мадуро и Флорес предстанут перед судом, поскольку якобы имели отношение к "наркотерроризму" и представляли угрозу в том числе для Штатов.
МИД РФ выразил солидарность с народом Венесуэлы, призвал освободить Мадуро и его жену, а также не допустить дальнейшей эскалации ситуации. В Пекине вслед за Москвой призвали немедленно освободить Мадуро и его супругу, подчеркнув, что действия США нарушают международное право. Раскритиковал действия США и МИД КНДР.