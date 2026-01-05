Агрессия США в Венесуэле игнорирует все нормы права, считает эксперт

ВАШИНГТОН, 5 янв – РИА Новости. Американская агрессия против Венесуэлы свидетельствует об игнорировании Вашингтоном международных норм и вредит его образу в мире, заявил в интервью РИА Новости подполковник в отставке Сухопутных сил США Эрл Расмуссен.
"События, связанные с бомбардировкой и похищением лидера суверенного государства, вызывают глубокую тревогу. Более того, меня крайне удручает вопиющее пренебрежение практически всеми нормами международного и конституционного права. Открытая агрессия США и полное игнорирование верховенства закона явно наносят ущерб нашему международному имиджу и подрывают доверие к нам", — заявил Расмуссен.
"К сожалению, в данном случае последствия могут оказаться гораздо более серьезными", - добавил он.
США 3 января нанесли массированный удар по Венесуэле, президента страны Николаса Мадуро и его супругу Силию Флорес захватили и вывезли в Нью-Йорк. Президент США Дональд Трамп заявил, что Мадуро и Флорес предстанут перед судом, поскольку якобы имели отношение к "наркотерроризму" и представляли угрозу в том числе для Соединенных Штатов.
МИД РФ выразил солидарность с народом Венесуэлы, призвал освободить Мадуро и его жену, а также не допустить дальнейшей эскалации ситуации. В Пекине вслед за Москвой призвали немедленно освободить Мадуро и его супругу, подчеркнув, что действия США нарушают международное право. Раскритиковал действия США и МИД КНДР.