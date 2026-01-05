Рейтинг@Mail.ru
Агрессия США в Венесуэле игнорирует все нормы права, считает эксперт - РИА Новости, 05.01.2026
20:18 05.01.2026
Агрессия США в Венесуэле игнорирует все нормы права, считает эксперт
Агрессия США в Венесуэле игнорирует все нормы права, считает эксперт - РИА Новости, 05.01.2026
Агрессия США в Венесуэле игнорирует все нормы права, считает эксперт
Американская агрессия против Венесуэлы свидетельствует об игнорировании Вашингтоном международных норм и вредит его образу в мире, заявил в интервью РИА Новости РИА Новости, 05.01.2026
Агрессия США в Венесуэле игнорирует все нормы права, считает эксперт

Расмуссен: агрессия США в Венесуэле игнорирует все нормы международного права

Захваченный президент Венесуэлы Николас Мадуро на вертолетной площадке перед отправкой в суд в Нью-Йорке, США
Захваченный президент Венесуэлы Николас Мадуро на вертолетной площадке перед отправкой в суд в Нью-Йорке, США - РИА Новости, 1920, 05.01.2026
© REUTERS / Eduardo Munoz
Захваченный президент Венесуэлы Николас Мадуро на вертолетной площадке перед отправкой в суд в Нью-Йорке, США
ВАШИНГТОН, 5 янв – РИА Новости. Американская агрессия против Венесуэлы свидетельствует об игнорировании Вашингтоном международных норм и вредит его образу в мире, заявил в интервью РИА Новости подполковник в отставке Сухопутных сил США Эрл Расмуссен.
"События, связанные с бомбардировкой и похищением лидера суверенного государства, вызывают глубокую тревогу. Более того, меня крайне удручает вопиющее пренебрежение практически всеми нормами международного и конституционного права. Открытая агрессия США и полное игнорирование верховенства закона явно наносят ущерб нашему международному имиджу и подрывают доверие к нам", — заявил Расмуссен.
Постоянный представитель Российской Федерации при ООН Василий Небензя - РИА Новости, 1920, 05.01.2026
Россия решительно осуждает агрессию США против Венесуэлы, заявил Небензя
Вчера, 18:50
Эксперт выразил опасение по поводу того, что после похищения Мадуро США столкнутся в Венесуэле с теми же последствиями, что и в других странах, где они пытались сменить власть.
"К сожалению, в данном случае последствия могут оказаться гораздо более серьезными", - добавил он.
США 3 января нанесли массированный удар по Венесуэле, президента страны Николаса Мадуро и его супругу Силию Флорес захватили и вывезли в Нью-Йорк. Президент США Дональд Трамп заявил, что Мадуро и Флорес предстанут перед судом, поскольку якобы имели отношение к "наркотерроризму" и представляли угрозу в том числе для Соединенных Штатов.
МИД РФ выразил солидарность с народом Венесуэлы, призвал освободить Мадуро и его жену, а также не допустить дальнейшей эскалации ситуации. В Пекине вслед за Москвой призвали немедленно освободить Мадуро и его супругу, подчеркнув, что действия США нарушают международное право. Раскритиковал действия США и МИД КНДР.
Члены Совбеза ООН обсуждают удары США и захват президента Венесуэлы Николаса Мадуро в штаб-квартире Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке, США. 5 января 2026 - РИА Новости, 1920, 05.01.2026
США не ведут войну против Венесуэлы, заявил постпред при ООН
Вчера, 19:06
 
