Агрессия США в Венесуэле игнорирует все нормы права, считает эксперт

ВАШИНГТОН, 5 янв – РИА Новости. Американская агрессия против Венесуэлы свидетельствует об игнорировании Вашингтоном международных норм и вредит его образу в мире, заявил в интервью РИА Новости подполковник в отставке Сухопутных сил США Эрл Расмуссен.