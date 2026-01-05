"Мир Уолта Диснея" в США зафиксировал шестую смерть постояльца, пишут СМИ

По данным газеты, в последний раз тело было обнаружено на территории торгово-ресторанного района курорта в пятницу 2 января. Полиция расследует инцидент как возможный суицид, прочие данные о погибшем лице не приводятся.

Газета отмечает, что цепь произошедших в "Мире Уолта Диснея" смертей тянется с 14 октября 2025 года, когда 31-летняя гостья покончила с собой на территории отеля курорта. Позже, 21 октября, посещавший курорт 60-летний мужчина скончался во время госпитализации после резкого ухудшения самочувствия. Еще один гость, 28-летний мужчина, также покончил с собой в отеле курорта 23 октября. В течение ноября на территории курорта были обнаружены мертвыми еще два человека, причины их смерти не указываются.