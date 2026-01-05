Рейтинг@Mail.ru
"Мир Уолта Диснея" в США зафиксировал шестую смерть постояльца, пишут СМИ
19:44 05.01.2026
"Мир Уолта Диснея" в США зафиксировал шестую смерть постояльца, пишут СМИ
2026-01-05T19:44:00+03:00
2026-01-05T19:44:00+03:00
в мире
флорида
земля
уолт дисней
в мире, флорида, земля, уолт дисней
В мире, Флорида, Земля, Уолт Дисней
"Мир Уолта Диснея" в США зафиксировал шестую смерть постояльца, пишут СМИ

Daily Mail: "Мир Уолта Диснея" в США зафиксировал 6 смертей гостей за 4 месяца

CC BY-SA 4.0 / Coolcaesar / Walt Disney Studios Alameda EntranceCтудия Уолта Диснея в Бербанке, Калифорния
Cтудия Уолта Диснея в Бербанке, Калифорния. Архивное фото
МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. Курорт "Мир Уолта Диснея" в американском штате Флорида зафиксировал уже шестую смерть постояльца за четыре месяца, пишет газета Daily Mail со ссылкой на офис шерифа округа Ориндж.
"Самое счастливое место на Земле вновь постигла трагедия - в парке развлечений "Мир Уолта Диснея" обнаружен шестой погибший за последние месяцы... Эта шокирующая смерть стала в тематическом парке шестой всего за четыре месяца", - говорится в статье.
По данным газеты, в последний раз тело было обнаружено на территории торгово-ресторанного района курорта в пятницу 2 января. Полиция расследует инцидент как возможный суицид, прочие данные о погибшем лице не приводятся.
Газета отмечает, что цепь произошедших в "Мире Уолта Диснея" смертей тянется с 14 октября 2025 года, когда 31-летняя гостья покончила с собой на территории отеля курорта. Позже, 21 октября, посещавший курорт 60-летний мужчина скончался во время госпитализации после резкого ухудшения самочувствия. Еще один гость, 28-летний мужчина, также покончил с собой в отеле курорта 23 октября. В течение ноября на территории курорта были обнаружены мертвыми еще два человека, причины их смерти не указываются.
Логотип студия Disney. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 30.12.2025
Walt Disney заплатит штраф за нарушение закона о конфиденциальности
30 декабря 2025, 22:13
 
В мире, Флорида, Земля, Уолт Дисней
 
 
