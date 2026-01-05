Рейтинг@Mail.ru
Вашингтон хочет для Каракаса лучшего будущего, заявил постпред США в ООН - РИА Новости, 05.01.2026
19:14 05.01.2026 (обновлено: 19:26 05.01.2026)
Вашингтон хочет для Каракаса лучшего будущего, заявил постпред США в ООН
Вашингтон хочет для Каракаса лучшего будущего, заявил постпред США в ООН
Вашингтон хочет для Каракаса лучшего будущего, утверждает постпред США в ООН Майк Уолтц на заседании Совбеза по Венесуэле после похищения ее президента Николаса РИА Новости, 05.01.2026
в мире, вашингтон (штат), каракас, сша, оон, майк уолтц, николас мадуро
В мире, Вашингтон (штат), Каракас, США, ООН, Майк Уолтц, Николас Мадуро
Вашингтон хочет для Каракаса лучшего будущего, заявил постпред США в ООН

Уолтц после похищения США Мадуро: Вашингтон хочет для Каракаса лучшего будущего

© Фото : соцсетиВзрыв в Каракасе, Венесуэла
Взрыв в Каракасе, Венесуэла - РИА Новости, 1920, 05.01.2026
© Фото : соцсети
Взрыв в Каракасе, Венесуэла. Архивное фото
ООН, 5 янв - РИА Новости. Вашингтон хочет для Каракаса лучшего будущего, утверждает постпред США в ООН Майк Уолтц на заседании Совбеза по Венесуэле после похищения ее президента Николаса Мадуро.
"Соединённые Штаты хотят лучшего будущего для Венесуэлы", - сказал Уолтц.
Захваченный президент Венесуэлы Николас Мадуро и его жена Силия Флорес на вертолетной площадке перед отправкой в суд в Нью-Йорке, США - РИА Новости, 1920, 05.01.2026
Китай призвал США обеспечить безопасность Мадуро и его жены
Вчера, 19:22
 
