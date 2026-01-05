По вменяемым Мадуро преступлениям есть доказательства, заявил постпред США

ООН, 5 янв — РИА Новости. По вменяемым президенту Венесуэлы Николасу Мадуро преступлениям имеются убедительные доказательства, заявил в понедельник на заседании Совета Безопасности ООН постпред США Майк Уолтц.

"Есть убедительные доказательства его преступлений. Эти доказательства представлены открыто в американском суде в ходе разбирательств", — сказал он.