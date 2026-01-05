Рейтинг@Mail.ru
США не ведут войну против Венесуэлы, заявил постпред при ООН - РИА Новости, 05.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:06 05.01.2026 (обновлено: 19:23 05.01.2026)
https://ria.ru/20260105/ssha-2066512819.html
США не ведут войну против Венесуэлы, заявил постпред при ООН
США не ведут войну против Венесуэлы, заявил постпред при ООН - РИА Новости, 05.01.2026
США не ведут войну против Венесуэлы, заявил постпред при ООН
Соединенные Штаты не ведут войны против Венесуэлы и не оккупируют страну, заявил постпред США при ООН Майк Уолц. РИА Новости, 05.01.2026
2026-01-05T19:06:00+03:00
2026-01-05T19:23:00+03:00
в мире
сша
венесуэла
оон
удары сша по венесуэле
николас мадуро
силия флорес
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/05/2066509288_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_bb1eeef80217fc438230269ba61bedbe.jpg
https://ria.ru/20260105/nebenzya-2066512003.html
https://ria.ru/20260105/maduro-2066515519.html
сша
венесуэла
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/05/2066509288_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_477b27ec6fa86dddadaa935de74bcde0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, венесуэла, оон, удары сша по венесуэле, николас мадуро, силия флорес, дональд трамп
В мире, США, Венесуэла, ООН, Удары США по Венесуэле, Николас Мадуро, Силия Флорес, Дональд Трамп
США не ведут войну против Венесуэлы, заявил постпред при ООН

Уолц: США не ведут войну против Венесуэлы и не оккупируют страну

© REUTERS / Brendan McDermidЧлены Совбеза ООН обсуждают удары США и захват президента Венесуэлы Николаса Мадуро в штаб-квартире Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке, США. 5 января 2026
Члены Совбеза ООН обсуждают удары США и захват президента Венесуэлы Николаса Мадуро в штаб-квартире Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке, США. 5 января 2026 - РИА Новости, 1920, 05.01.2026
© REUTERS / Brendan McDermid
Члены Совбеза ООН обсуждают удары США и захват президента Венесуэлы Николаса Мадуро в штаб-квартире Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке, США. 5 января 2026
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ООН, 5 янв - РИА Новости. Соединенные Штаты не ведут войны против Венесуэлы и не оккупируют страну, заявил постпред США при ООН Майк Уолц.
"Против Венесуэлы или ее народа не ведется война. Мы не оккупируем страну. Это была операция правоохранительных органов в поддержку законных обвинений, которые существовали десятилетиями", - заявил Уолц во время заседания совбеза ООН.
Постпред России при ООН Василий Небензя - РИА Новости, 1920, 05.01.2026
Нельзя дать утвердиться США в роли судьи, заявил Небензя
Вчера, 19:01
США 3 января нанесли массированный удар по Венесуэле, президента страны Николаса Мадуро и его супругу Силию Флорес захватили и вывезли в Нью-Йорк. Президент США Дональд Трамп заявил, что Мадуро и Флорес предстанут перед судом, поскольку якобы имели отношение к "наркотерроризму" и представляли угрозу в том числе для Штатов.
Каракас в связи с операцией США запросил срочное заседание ООН, верховный суд Венесуэлы временно возложил обязанности главы государства на вице-президента Делси Родригес.
МИД РФ выразил солидарность с народом Венесуэлы, призвал освободить Мадуро и его жену, а также не допустить дальнейшей эскалации ситуации. В Пекине вслед за Москвой призвали немедленно освободить Мадуро и его супругу, подчеркнув, что действия США нарушают международное право. Раскритиковал действия США и МИД КНДР.
Захваченный президент Венесуэлы Николас Мадуро и его жена Силия Флорес на вертолетной площадке перед отправкой в суд в Нью-Йорке, США - РИА Новости, 1920, 05.01.2026
Китай призвал США обеспечить безопасность Мадуро и его жены
Вчера, 19:22
 
В миреСШАВенесуэлаООНУдары США по ВенесуэлеНиколас МадуроСилия ФлоресДональд Трамп
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала