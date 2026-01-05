США не ведут войну против Венесуэлы, заявил постпред при ООН

ООН, 5 янв - РИА Новости. Соединенные Штаты не ведут войны против Венесуэлы и не оккупируют страну, заявил постпред США при ООН Майк Уолц.
"Против Венесуэлы или ее народа не ведется война. Мы не оккупируем страну. Это была операция правоохранительных органов в поддержку законных обвинений, которые существовали десятилетиями", - заявил Уолц во время заседания совбеза ООН.
США 3 января нанесли массированный удар по Венесуэле, президента страны Николаса Мадуро и его супругу Силию Флорес захватили и вывезли в Нью-Йорк. Президент США Дональд Трамп заявил, что Мадуро и Флорес предстанут перед судом, поскольку якобы имели отношение к "наркотерроризму" и представляли угрозу в том числе для Штатов.
Каракас в связи с операцией США запросил срочное заседание ООН, верховный суд Венесуэлы временно возложил обязанности главы государства на вице-президента Делси Родригес.
МИД РФ выразил солидарность с народом Венесуэлы, призвал освободить Мадуро и его жену, а также не допустить дальнейшей эскалации ситуации. В Пекине вслед за Москвой призвали немедленно освободить Мадуро и его супругу, подчеркнув, что действия США нарушают международное право. Раскритиковал действия США и МИД КНДР.