17:39 05.01.2026
США вряд ли проведут еще одну атаку на Венесуэлу, считает подполковник
в мире
сша
венесуэла
нью-йорк (город)
николас мадуро
дональд трамп
силия флорес
оон
сша
венесуэла
нью-йорк (город)
© РИА Новости / Каролина Кабрал | Перейти в медиабанкУчастники акции протеста против санкционной политики США на одной из улиц Каракаса
Участники акции протеста против санкционной политики США на одной из улиц Каракаса. Архивное фото
КАРАКАС, 5 янв - РИА Новости. США вряд ли проведут еще одну атаку на Венесуэлу, сообщил РИА Новости венесуэльский подполковник Эдгар Алехандро Луго Перейра, находящийся в активном резерве армии.
Подполковник побывал на военной базе Фуэрте-Тиуна, откуда США похитили президента Венесуэлы Николаса Мадуро с его супругой.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 05.01.2026
У Трампа нет четкого плана действий в Венесуэле, заявил лидер демократов
Вчера, 17:19
"Лично я, как аналитик и историк, не верю, что США проведут еще одну военную операцию такого масштаба. Им будет очень сложно оправдать или попытаться оправдать это вмешательство перед миром, международными организациями и своими собственными союзниками. Конгресс даже не знал о том, что должно произойти в Венесуэле. Они знали, что произойдет какое-то вмешательство, но их не уведомили. Они (правительство президента США Дональда Трампа - ред.) действовали в одностороннем порядке. Это будет иметь для них множество последствий", - сказал подполковник.
Президент США Дональд Трамп заявил в субботу, что Соединенные Штаты готовы провести еще одну атаку на Венесуэлу, если она понадобится.
США 3 января нанесли массированный удар по Венесуэле, президента страны Николаса Мадуро и его супругу Силию Флорес захватили и вывезли в Нью-Йорк. Президент США Дональд Трамп заявил, что Мадуро и Флорес предстанут перед судом, поскольку якобы имели отношение к "наркотерроризму" и представляли угрозу в том числе для Штатов.
Каракас в связи с операцией США запросил срочное заседание ООН, верховный суд Венесуэлы временно возложил обязанности главы государства на вице-президента Дельси Родригес.
МИД РФ выразил солидарность с народом Венесуэлы, призвал освободить Мадуро и его жену, а также не допустить дальнейшей эскалации ситуации. В Пекине вслед за Москвой призвали немедленно освободить Мадуро и его супругу, подчеркнув, что действия США нарушают международное право. Раскритиковал действия США и МИД КНДР.
Взрыв в Каракасе, Венесуэла - РИА Новости, 1920, 05.01.2026
В Венесуэле назвали причину успеха операции США по похищению Мадуро
Вчера, 12:48
 
В мире США Венесуэла Нью-Йорк (город) Николас Мадуро Дональд Трамп Силия Флорес ООН
 
 
