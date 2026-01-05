США вряд ли проведут еще одну атаку на Венесуэлу, считает подполковник

КАРАКАС, 5 янв - РИА Новости. США вряд ли проведут еще одну атаку на Венесуэлу, сообщил РИА Новости венесуэльский подполковник Эдгар Алехандро Луго Перейра, находящийся в активном резерве армии.

Президент США Дональд Трамп заявил в субботу, что Соединенные Штаты готовы провести еще одну атаку на Венесуэлу, если она понадобится.