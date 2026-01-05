США вряд ли проведут еще одну атаку на Венесуэлу, считает подполковник

КАРАКАС, 5 янв - РИА Новости. США вряд ли проведут еще одну атаку на Венесуэлу, сообщил РИА Новости венесуэльский подполковник Эдгар Алехандро Луго Перейра, находящийся в активном резерве армии.
Подполковник побывал на военной базе Фуэрте-Тиуна, откуда США похитили президента Венесуэлы Николаса Мадуро с его супругой.
"Лично я, как аналитик и историк, не верю, что США проведут еще одну военную операцию такого масштаба. Им будет очень сложно оправдать или попытаться оправдать это вмешательство перед миром, международными организациями и своими собственными союзниками. Конгресс даже не знал о том, что должно произойти в Венесуэле. Они знали, что произойдет какое-то вмешательство, но их не уведомили. Они (правительство президента США Дональда Трампа - ред.) действовали в одностороннем порядке. Это будет иметь для них множество последствий", - сказал подполковник.
Президент США Дональд Трамп заявил в субботу, что Соединенные Штаты готовы провести еще одну атаку на Венесуэлу, если она понадобится.
США 3 января нанесли массированный удар по Венесуэле, президента страны Николаса Мадуро и его супругу Силию Флорес захватили и вывезли в Нью-Йорк. Президент США Дональд Трамп заявил, что Мадуро и Флорес предстанут перед судом, поскольку якобы имели отношение к "наркотерроризму" и представляли угрозу в том числе для Штатов.
МИД РФ выразил солидарность с народом Венесуэлы, призвал освободить Мадуро и его жену, а также не допустить дальнейшей эскалации ситуации. В Пекине вслед за Москвой призвали немедленно освободить Мадуро и его супругу, подчеркнув, что действия США нарушают международное право. Раскритиковал действия США и МИД КНДР.