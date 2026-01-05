В штате Огайо мужчина пытался проникнуть в дом Вэнса, пишут СМИ

Ранее телеканал ABC сообщал, что полиция задержала мужчину в связи с неким инцидентом у дома Вэнса.

"Сотрудники Секретной службы услышали громкий шум в доме и обнаружили человека, который разбил окно молотком и пытался проникнуть в дом. Один из чиновников также сообщил, что мужчина повредил автомобиль Секретной службы на пути к дому", - пишет агентство.