17:33 05.01.2026
В штате Огайо мужчина пытался проникнуть в дом Вэнса, пишут СМИ
В штате Огайо мужчина пытался проникнуть в дом Вэнса, пишут СМИ
в мире, сша, огайо, вашингтон (штат)
В мире, США, Огайо, Вашингтон (штат)
В штате Огайо мужчина пытался проникнуть в дом Вэнса, пишут СМИ

AP: в штате Огайо мужчина пытался проникнуть в дом вице-президента США Вэнса

© AP Photo / David ZalubowskiПолиция США
Полиция США - РИА Новости, 1920, 05.01.2026
© AP Photo / David Zalubowski
Полиция США. Архивное фото
МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. Неизвестный мужчина пытался проникнуть в дом вице-президента США Джей Ди Вэнса в штате Огайо, разбив окна молотком, передает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на источники.
Ранее телеканал ABC сообщал, что полиция задержала мужчину в связи с неким инцидентом у дома Вэнса.
"Сотрудники Секретной службы услышали громкий шум в доме и обнаружили человека, который разбил окно молотком и пытался проникнуть в дом. Один из чиновников также сообщил, что мужчина повредил автомобиль Секретной службы на пути к дому", - пишет агентство.
Отмечается, что во время нападения Вэнс с семьей находился в Вашингтоне, однако посещал этот дом несколько дней назад. Личность задержанного мужчины не разглашается.
Поместье Дональда Трампа Мар-а-Лаго в Палм-Бич, штат Флорида. 24 декабря 2017 - РИА Новости, 1920, 04.06.2025
NBC: в поместье Трампа задержали мужчину, желавшего жениться на его внучке
4 июня 2025, 14:04
 
В миреСШАОгайоВашингтон (штат)
 
 
