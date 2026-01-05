Рейтинг@Mail.ru
В Шотландии заявили о нарушении США международного права в Венесуэле
17:28 05.01.2026
В Шотландии заявили о нарушении США международного права в Венесуэле
В Шотландии заявили о нарушении США международного права в Венесуэле
Первый министр Шотландии Джон Суинни заявил, что США не соблюдали международное право при ударах по Венесуэле.
В Шотландии заявили о нарушении США международного права в Венесуэле

Первый министр Шотландии заявил о нарушении США международного права в Венесуэле

Ла-Гуайра, Венесуэла
Ла-Гуайра, Венесуэла
Ла-Гуайра, Венесуэла
Ла-Гуайра, Венесуэла. Архивное фото
ЛОНДОН, 5 янв - РИА Новости. Первый министр Шотландии Джон Суинни заявил, что США не соблюдали международное право при ударах по Венесуэле.
"Я глубоко обеспокоен ситуацией, сложившейся в Венесуэле... Все страны должны подчиняться международной системе, основанной на правилах. Внимательно выслушав то, что говорила администрация Соединённых Штатов в последние дни, я не вижу, чтобы здесь соблюдалось международное право", - заявил Суинни в ходе выступления на мероприятии в Глазго. Трансляция выступления велась местными телеканалами.
Он призвал международное сообщество обеспечить деэскалацию, чтобы ситуация в Венесуэле разворачивалась в дипломатическом и демократическом русле.
В субботу британский премьер-министр Кир Стармер заявил, что его правительство намерено обсудить ситуацию в Венесуэле с руководством США в ближайшие дни и выступает за мирный переход власти в этой латиноамериканской стране.
США 3 января нанесли массированный удар по Венесуэле, президента страны Николаса Мадуро и его супругу Силию Флорес захватили и вывезли в Нью-Йорк. Президент США Дональд Трамп заявил, что Мадуро и Флорес предстанут перед судом, поскольку якобы имели отношение к "наркотерроризму" и представляли угрозу в том числе для Штатов.
Каракас в связи с операцией США запросил срочное заседание ООН, верховный суд Венесуэлы временно возложил обязанности главы государства на вице-президента Дельси Родригес.
МИД РФ выразил солидарность с народом Венесуэлы, призвал освободить Мадуро и его жену, а также не допустить дальнейшей эскалации ситуации. В Пекине вслед за Москвой призвали немедленно освободить Мадуро и его супругу, подчеркнув, что действия США нарушают международное право. Раскритиковал действия США и МИД КНДР.
В мире США Венесуэла Шотландия Николас Мадуро Силия Флорес Кир Стармер ООН
 
 
