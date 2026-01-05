Рейтинг@Mail.ru
"Только попробуйте": в США осадили Европу после нового заявления Каллас
07:23 05.01.2026 (обновлено: 11:44 05.01.2026)
"Только попробуйте": в США осадили Европу после нового заявления Каллас
"Только попробуйте": в США осадили Европу после нового заявления Каллас
в мире, сша, венесуэла, москва, николас мадуро, дональд трамп, кайя каллас, министерство обороны сша, оон, удары сша по венесуэле
В мире, США, Венесуэла, Москва, Николас Мадуро, Дональд Трамп, Кайя Каллас, Министерство обороны США, ООН, Удары США по Венесуэле
"Только попробуйте": в США осадили Европу после нового заявления Каллас

Макгрегор: Каллас хочет переманить Трампа, поддержав атаку на Венесуэлу

© AP Photo / Virginia MayoКая Каллас на встрече министров иностранных дел ЕС в Брюсселе
Кая Каллас на встрече министров иностранных дел ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 05.01.2026
© AP Photo / Virginia Mayo
Кая Каллас на встрече министров иностранных дел ЕС в Брюсселе. Архивное фото
МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. Глава евродипломатии Кая Каллас пыталась переманить президента США Дональда Трампа на свою сторону в украинском конфликте, поддержав атаку на Венесуэлу, заявил экс-советник Пентагона Дуглас Макгрегор в эфире YouTube-канала Deep Dive.
"Она многому научилась и сейчас попробует заставить Трампа сменить сторону в украинском конфликте, чтобы использовать в своих интересах. Но это не поможет", — заявил он.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 05.01.2026
"Рецепт катастрофы": в США испугались замысла Трампа
05:06
По словам эксперта, нет никаких сигналов к тому, что эта стратегия может сработать, однако вряд ли это остановит Каллас от очередной попытки использовать США.
"Сейчас я не вижу никаких доказательств, что Трамп поведется на этот трюк, потому что я уже говорил раньше, что у него есть стратегическое видение того, как этот процесс будет осуществлен", — пояснил Макгрегор.
Глава евродипломатии Кая Каллас в субботу хотя и призвала США уважать международное право и волю народа Венесуэлы, но усомнилась в легитимности захваченного президента страны Николаса Мадуро и выступила за мирный переход власти в Боливарианской Республике.
Флаги Великобритании на фоне Биг-Бена в Лондоне - РИА Новости, 1920, 05.01.2026
На руку России: в Британии назвали необычный итог атаки на Венесуэлу
01:41
Трамп 3 января заявил, что Штаты нанесли массированный удар по Венесуэле, а венесуэльский президент Николас Мадуро и его супруга Силия Флорес были захвачены и вывезены из страны. СМИ сообщили о взрывах в Каракасе и утверждали, что операцию проводили бойцы элитного подразделения Delta Force. Предположительно, сначала их доставили на американскую военную базу Гуантанамо, оттуда они вылетели в Нью-Йорк, где их поместили в следственный изолятор в Бруклине. Как стало известно позднее, Мадуро предстанет перед судом в понедельник. По официальным документам, ему грозит вплоть до четырех пожизненных сроков.
МИД России выразил солидарность с народом Венесуэлы. Москва заявила, что предельно встревожена сообщениями о том, что Мадуро с супругой в ходе агрессивных действий США были насильно вывезены из страны. Российское внешнеполитическое ведомство призвало освободить Мадуро и его жену, а также не допустить дальнейшей эскалации в складывающейся вокруг Венесуэлы ситуации.
В Пекине вслед за Москвой призвали немедленно освободить Мадуро и его супругу. В МИД подчеркнули, что действия США нарушают международное право и основные нормы международных отношений, а также противоречат целям и принципам Устава ООН.
Внешнеполитическое ведомство КНДР тоже решительно осудило насилие США в отношении Венесуэлы, расценило действия Вашингтона как грубое нарушение суверенитета и международного права.
Государственные флаги Украины и флаги с символикой Евросоюза - РИА Новости, 1920, 05.01.2026
Ради Украины: в ЕС сделали признание после атаки США на Венесуэлу
03:05
 
В миреСШАВенесуэлаМоскваНиколас МадуроДональд ТрампКайя КалласМинистерство обороны СШАООНУдары США по Венесуэле
 
 
