"Только попробуйте": в США осадили Европу после нового заявления Каллас

МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. Глава евродипломатии Кая Каллас пыталась переманить президента США Дональда Трампа на свою сторону в украинском конфликте, поддержав атаку на Венесуэлу, заявил экс-советник Пентагона Дуглас Макгрегор в эфире YouTube-канала Deep Dive.
"Она многому научилась и сейчас попробует заставить Трампа сменить сторону в украинском конфликте, чтобы использовать в своих интересах. Но это не поможет", — заявил он.
"Сейчас я не вижу никаких доказательств, что Трамп поведется на этот трюк, потому что я уже говорил раньше, что у него есть стратегическое видение того, как этот процесс будет осуществлен", — пояснил Макгрегор.
Глава евродипломатии Кая Каллас в субботу хотя и призвала США уважать международное право и волю народа Венесуэлы, но усомнилась в легитимности захваченного президента страны Николаса Мадуро и выступила за мирный переход власти в Боливарианской Республике.
Трамп 3 января заявил, что Штаты нанесли массированный удар по Венесуэле, а венесуэльский президент Николас Мадуро и его супруга Силия Флорес были захвачены и вывезены из страны. СМИ сообщили о взрывах в Каракасе и утверждали, что операцию проводили бойцы элитного подразделения Delta Force. Предположительно, сначала их доставили на американскую военную базу Гуантанамо, оттуда они вылетели в Нью-Йорк, где их поместили в следственный изолятор в Бруклине. Как стало известно позднее, Мадуро предстанет перед судом в понедельник. По официальным документам, ему грозит вплоть до четырех пожизненных сроков.
МИД России выразил солидарность с народом Венесуэлы. Москва заявила, что предельно встревожена сообщениями о том, что Мадуро с супругой в ходе агрессивных действий США были насильно вывезены из страны. Российское внешнеполитическое ведомство призвало освободить Мадуро и его жену, а также не допустить дальнейшей эскалации в складывающейся вокруг Венесуэлы ситуации.
Внешнеполитическое ведомство КНДР тоже решительно осудило насилие США в отношении Венесуэлы, расценило действия Вашингтона как грубое нарушение суверенитета и международного права.