"Рецепт катастрофы": в США испугались замысла Трампа

МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. План управления Венесуэлой приведет США к локальной катастрофе в регионе, такое мнение выразил подполковник американской армии в отставке Дэниел Дэвис в соцсети X.
"Думаете, свержение диктатора — это конец истории? Прошу, подумайте еще раз. Я объясню, почему план "управления" Венесуэлой — это рецепт катастрофы" —написал он.
По его мнению, похищение венесуэльского лидера Николаса Мадуро не станет концом для страны из-за наличия крупного повстанческого движения, способного бросить вызов США.
"Предупреждение о повстанцах: если вы отнимете у них деньги и власть, я готов поспорить... они что-нибудь с этим сделают"" —подчеркнул Дэвис.
Эксперт предупредил, что нападение на Венесуэлу может обернуться для США повторением иракского сценария, поэтому необходимо подумать, прежде чем использовать американскую армию для вторжения в страну.
Трамп 3 января заявил, что Штаты нанесли массированный удар по Венесуэле, а венесуэльский президент Николас Мадуро и его супруга Силия Флорес были захвачены и вывезены из страны. СМИ сообщили о взрывах в Каракасе и утверждали, что операцию проводили бойцы элитного подразделения Delta Force. Предположительно, сначала их доставили на американскую военную базу Гуантанамо, оттуда они вылетели в Нью-Йорк, где их поместили в следственный изолятор в Бруклине. Как стало известно позднее, Мадуро предстанет перед судом в понедельник. По официальным документам ему грозит вплоть до четырех пожизненных сроков.
МИД России выразил солидарность с народом Венесуэлы. Москва заявила, что предельно встревожена сообщениями о том, что Мадуро с супругой в ходе агрессивных действий США были насильно вывезены из страны. Российское внешнеполитическое ведомство призвало освободить Мадуро и его жену, а также не допустить дальнейшей эскалации в складывающейся вокруг Венесуэлы ситуации.
Внешнеполитическое ведомство КНДР тоже решительно осудил насилие США в отношении Венесуэлы, расценил действия Вашингтона как грубое нарушение суверенитета и международного права.