"Рецепт катастрофы": в США испугались замысла Трампа
05:06 05.01.2026 (обновлено: 05:49 05.01.2026)
"Рецепт катастрофы": в США испугались замысла Трампа
План управления Венесуэлой приведет США к локальной катастрофе в регионе, такое мнение выразил подполковник американской армии в отставке Дэниел Дэвис в соцсети
"Рецепт катастрофы": в США испугались замысла Трампа

Дэвис: план управления Венесуэлой приведет США к катастрофе в регионе

Дональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 05.01.2026
© AP Photo / Alex Brandon
Дональд Трамп. Архивное фото
МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. План управления Венесуэлой приведет США к локальной катастрофе в регионе, такое мнение выразил подполковник американской армии в отставке Дэниел Дэвис в соцсети X.
"Думаете, свержение диктатора — это конец истории? Прошу, подумайте еще раз. Я объясню, почему план "управления" Венесуэлой — это рецепт катастрофы" —написал он.
По его мнению, похищение венесуэльского лидера Николаса Мадуро не станет концом для страны из-за наличия крупного повстанческого движения, способного бросить вызов США.
Государственные флаги Украины и флаги с символикой Евросоюза - РИА Новости, 1920, 05.01.2026
Ради Украины: в ЕС сделали признание после атаки США на Венесуэлу
03:05
"Предупреждение о повстанцах: если вы отнимете у них деньги и власть, я готов поспорить... они что-нибудь с этим сделают"" —подчеркнул Дэвис.
Эксперт предупредил, что нападение на Венесуэлу может обернуться для США повторением иракского сценария, поэтому необходимо подумать, прежде чем использовать американскую армию для вторжения в страну.
Трамп 3 января заявил, что Штаты нанесли массированный удар по Венесуэле, а венесуэльский президент Николас Мадуро и его супруга Силия Флорес были захвачены и вывезены из страны. СМИ сообщили о взрывах в Каракасе и утверждали, что операцию проводили бойцы элитного подразделения Delta Force. Предположительно, сначала их доставили на американскую военную базу Гуантанамо, оттуда они вылетели в Нью-Йорк, где их поместили в следственный изолятор в Бруклине. Как стало известно позднее, Мадуро предстанет перед судом в понедельник. По официальным документам ему грозит вплоть до четырех пожизненных сроков.
Флаги Великобритании на фоне Биг-Бена в Лондоне - РИА Новости, 1920, 05.01.2026
На руку России: в Британии назвали необычный итог атаки на Венесуэлу
01:41
МИД России выразил солидарность с народом Венесуэлы. Москва заявила, что предельно встревожена сообщениями о том, что Мадуро с супругой в ходе агрессивных действий США были насильно вывезены из страны. Российское внешнеполитическое ведомство призвало освободить Мадуро и его жену, а также не допустить дальнейшей эскалации в складывающейся вокруг Венесуэлы ситуации.
В Пекине вслед за Москвой призвали немедленно освободить Мадуро и его супругу. В МИД подчеркнули, что действия США нарушают международное право и основные нормы международных отношений, а также противоречат целям и принципам Устава ООН.
Внешнеполитическое ведомство КНДР тоже решительно осудил насилие США в отношении Венесуэлы, расценил действия Вашингтона как грубое нарушение суверенитета и международного права.
Делси Родригес - РИА Новости, 1920, 05.01.2026
И.о. президента Венесуэлы обратилась к Трампу
04:37
 
В миреВенесуэлаСШАМоскваНиколас МадуроДэниел ДэвисСилия ФлоресООНУдары США по Венесуэле
 
 
