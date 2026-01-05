Лидер демократов раскритиковал действия США в Венесуэле

ВАШИНГТОН, 5 янв - РИА Новости. Лидер демократического меньшинства в палате представителей США Хаким Джеффрис отверг утверждения администрации президента США Дональда Трампа о том, что их действия в Венесуэле якобы были правоохранительной операцией, назвав их актом войны, который требовал одобрения конгресса.
Госсекретарь США Марко Рубио 4 января заявил, что для проведения операции в Венесуэле не требовалось разрешение американского конгресса, поскольку это было не вторжением и не оккупацией, а операцией правоохранительных органов по задержанию венесуэльского президента Николаса Мадуро, который обвиняется в США наркотрафике.
"Это была не просто операция по борьбе с наркотиками. Это был акт войны. В ней, конечно же, участвовал отряд "Дельта". И мы благодарны за точность, с которой они провели операцию, и благодарны за то, что ни один американский солдат не погиб. Но это была военная операция с участием отряда "Дельта", армии, по-видимому, тысяч военнослужащих, по меньшей мере 150 военных самолетов, возможно, десятков кораблей у побережья Венесуэлы и Южной Америки. Поэтому, конечно же, это была военная операция, и в соответствии с конституцией только конгресс имеет право объявлять войну и санкционировать подобные действия", - сказал он телеканалу NBC.
Как только конгресс вернется к работе на следующей неделе, демократы собираются принять законодательные меры, чтобы запретить осуществление военных действий без прямого одобрения конгресса, добавил Джеффрис.
Лидер демократов усомнился в утверждениях Трампа о том, что он может сделать жизнь венесуэльцев лучше благодаря своим действиям и указал, что президент пока что даже не смог выполнить свои предвыборные обещания по снижению стоимости жизни для американцев. Он призвал Трампа сосредоточиться на решении внутренних проблем США.
США 3 января нанесли массированный удар по Венесуэле, Мадуро и его супругу Силию Флорес захватили и вывезли в Нью-Йорк. Президент США Дональд Трамп заявил, что Мадуро и Флорес предстанут перед судом, поскольку якобы имели отношение к "наркотерроризму" и представляли угрозу в том числе для Штатов.
МИД РФ выразил солидарность с народом Венесуэлы, призвал освободить Мадуро и его жену, а также не допустить дальнейшей эскалации ситуации. В Пекине вслед за Москвой призвали немедленно освободить Мадуро и его супругу, подчеркнув, что действия США нарушают международное право. Раскритиковал действия США и МИД КНДР.