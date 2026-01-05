Лидер демократов раскритиковал действия США в Венесуэле

ВАШИНГТОН, 5 янв - РИА Новости. Лидер демократического меньшинства в палате представителей США Хаким Джеффрис отверг утверждения администрации президента США Дональда Трампа о том, что их действия в Венесуэле якобы были правоохранительной операцией, назвав их актом войны, который требовал одобрения конгресса.

Как только конгресс вернется к работе на следующей неделе, демократы собираются принять законодательные меры, чтобы запретить осуществление военных действий без прямого одобрения конгресса, добавил Джеффрис.

Лидер демократов усомнился в утверждениях Трампа о том, что он может сделать жизнь венесуэльцев лучше благодаря своим действиям и указал, что президент пока что даже не смог выполнить свои предвыборные обещания по снижению стоимости жизни для американцев. Он призвал Трампа сосредоточиться на решении внутренних проблем США.