Путин поручил развить СПО для обеспечения кадрами экономики
15:55 05.01.2026
Путин поручил развить СПО для обеспечения кадрами экономики
Президент России Владимир Путин поручил до 1 июня представить предложения по развитию среднего профессионального образования для обеспечения кадрами экономики.
общество, россия, владимир путин, михаил мишустин
Общество, Россия, Владимир Путин, Михаил Мишустин
Путин поручил развить СПО для обеспечения кадрами экономики

Путину представят предложения по развитию СПО для обеспечения кадрами экономики

© iStock.com / Jacob Ammentorp LundСтудентка в библитотеке
Студентка в библитотеке - РИА Новости, 1920, 05.01.2026
© iStock.com / Jacob Ammentorp Lund
Студентка в библитотеке. Архивное фото
МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил до 1 июня представить предложения по развитию среднего профессионального образования для обеспечения кадрами экономики.
Утвержденный президентом перечень поручений по итогам заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам размещен на сайте Кремля.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 05.01.2026
Путин назвал преодоление негативных тенденций в демографии ключевой задачей
Вчера, 15:34
"Правительству Российской Федерации с учетом ранее данных поручений подготовить совместно с комиссиями Государственного Совета Российской Федерации по направлениям социально-экономического развития Российской Федерации, Общероссийским общественным движением "Народный фронт "За Россию" и представить предложения:… по развитию среднего профессионального образования в целях обеспечения кадрами некоторых отраслей экономики, в том числе промышленности и строительства", - говорится в перечне.
Срок – 1 июня 2026 года, ответственными назначены премьер-министр РФ Михаил Мишустин, председатели комиссий Госсовета России по направлениям социально-экономического развития РФ, руководитель исполкома Народного Фронта Михаил Кузнецов.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 05.01.2026
Путин поручил правительству и ЦБ ускорить внедрение технологий в экономике
Вчера, 15:27
 
