Путин поручил развить СПО для обеспечения кадрами экономики

МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил до 1 июня представить предложения по развитию среднего профессионального образования для обеспечения кадрами экономики.
Утвержденный президентом перечень поручений по итогам заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам размещен на сайте Кремля.
"Правительству Российской Федерации с учетом ранее данных поручений подготовить совместно с комиссиями Государственного Совета Российской Федерации по направлениям социально-экономического развития Российской Федерации, Общероссийским общественным движением "Народный фронт "За Россию" и представить предложения:… по развитию среднего профессионального образования в целях обеспечения кадрами некоторых отраслей экономики, в том числе промышленности и строительства", - говорится в перечне.
Срок – 1 июня 2026 года, ответственными назначены премьер-министр РФ Михаил Мишустин, председатели комиссий Госсовета России по направлениям социально-экономического развития РФ, руководитель исполкома Народного Фронта Михаил Кузнецов.