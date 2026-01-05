https://ria.ru/20260105/spetsoperatsiya-2066454427.html
ВСУ потеряли свыше 180 боевиков в зоне действий "Запада" за сутки
Российская группировка войск "Запад" заняла более выгодные рубежи и позиции, за сутки ВСУ потеряли более 180 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 05.01.2026
