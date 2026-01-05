ВС России уничтожили в Черниговской области дроны и операторов ВСУ

МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. Хранилище и площадка для запуска украинских ударных БПЛА попали под удар в Черниговской области, уничтожены более 70 дронов и до взвода личного состава операторов ВСУ, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.