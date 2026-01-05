Рейтинг@Mail.ru
ВС России уничтожили в Черниговской области дроны и операторов ВСУ
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
06:34 05.01.2026
ВС России уничтожили в Черниговской области дроны и операторов ВСУ
ВС России уничтожили в Черниговской области дроны и операторов ВСУ
Хранилище и площадка для запуска украинских ударных БПЛА попали под удар в Черниговской области, уничтожены более 70 дронов и до взвода личного состава
специальная военная операция на украине
безопасность
черниговская область
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
черниговская область
безопасность, черниговская область, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Черниговская область, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины
ВС России уничтожили в Черниговской области дроны и операторов ВСУ

РИА Новости: более 70 дронов ВСУ с операторами уничтожены в Черниговской области

© AP Photo / Roman ChopУкраинские военнослужащие готовятся к запуску беспилотника "Баба-яга"
Украинские военнослужащие готовятся к запуску беспилотника Баба-яга - РИА Новости, 1920, 05.01.2026
© AP Photo / Roman Chop
Украинские военнослужащие готовятся к запуску беспилотника "Баба-яга". Архивное фото
МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. Хранилище и площадка для запуска украинских ударных БПЛА попали под удар в Черниговской области, уничтожены более 70 дронов и до взвода личного состава операторов ВСУ, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
"Поражено хранилище и площадка для запуска ударных БПЛА дальнего действия противника. Уничтожено более 70 дронов, несколько единиц автомобильной техники и до взвода личного состава операторов", - сказал собеседник агентства.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 05.01.2026
Батальон ВСУ из бывших заключенных переформировали
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьЧерниговская областьВооруженные силы РФВооруженные силы Украины
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
