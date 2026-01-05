https://ria.ru/20260105/spetsoperatsiya-2066430291.html
ВС России уничтожили в Черниговской области дроны и операторов ВСУ
ВС России уничтожили в Черниговской области дроны и операторов ВСУ - РИА Новости, 05.01.2026
ВС России уничтожили в Черниговской области дроны и операторов ВСУ
Хранилище и площадка для запуска украинских ударных БПЛА попали под удар в Черниговской области, уничтожены более 70 дронов и до взвода личного состава... РИА Новости, 05.01.2026
2026-01-05T06:34:00+03:00
2026-01-05T06:34:00+03:00
2026-01-05T06:34:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
черниговская область
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/1b/2007696284_0:0:6023:3388_1920x0_80_0_0_7e3a611437a925fcbc9ae9a4ef9dec97.jpg
https://ria.ru/20260105/vsu-2066430188.html
черниговская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/1b/2007695727_353:0:2739:1789_1920x0_80_0_0_910b58f884f813ebfae7e2033318f2fb.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, черниговская область, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Черниговская область, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины
ВС России уничтожили в Черниговской области дроны и операторов ВСУ
РИА Новости: более 70 дронов ВСУ с операторами уничтожены в Черниговской области