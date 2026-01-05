Рейтинг@Mail.ru
FPV-истребитель уничтожил в Харьковской области дрон ВСУ
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
06:01 05.01.2026
FPV-истребитель уничтожил в Харьковской области дрон ВСУ
FPV-истребитель уничтожил в Харьковской области дрон ВСУ
Российский FPV-истребитель войск беспилотных систем в составе группировки войск "Запад" уничтожил в Харьковской области высотный беспилотник ВСУ самолетного... РИА Новости, 05.01.2026
специальная военная операция на украине
безопасность
харьковская область
россия
вооруженные силы украины
харьковская область
россия
безопасность, харьковская область, россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Харьковская область, Россия, Вооруженные силы Украины
FPV-истребитель уничтожил в Харьковской области дрон ВСУ

FPV-истребитель уничтожил в Харьковской области дрон ВСУ, летевший к границе РФ

МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. Российский FPV-истребитель войск беспилотных систем в составе группировки войск "Запад" уничтожил в Харьковской области высотный беспилотник ВСУ самолетного типа, летевший к границе России, сообщает Минобороны РФ.
"Расчетом радиолокационной станций подразделения войсковой ПВО 27-й мотострелковой бригады 1-й гвардейской танковой армии группировки войск "Запад" в зоне ответственности соединения был обнаружен многоцелевой разведывательно-ударный беспилотный летательный аппарат самолетного типа "Щедрик" ВСУ, направляющийся к государственной границе РФ", - говорится в сообщении.
МО опубликовало кадры уничтожения высотного беспилотника ВСУ в Харьковской области. Согласно видео, оператор российского FPV-истребителя оперативно настиг дрон ВСУ, протаранил его и уничтожил в воздухе.
Операторы БПЛА за один вылет тараном сбили два беспилотника ВСУ
