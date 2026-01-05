https://ria.ru/20260105/spetsoperatsiya-2066429203.html
FPV-истребитель уничтожил в Харьковской области дрон ВСУ
FPV-истребитель уничтожил в Харьковской области дрон ВСУ - РИА Новости, 05.01.2026
FPV-истребитель уничтожил в Харьковской области дрон ВСУ
Российский FPV-истребитель войск беспилотных систем в составе группировки войск "Запад" уничтожил в Харьковской области высотный беспилотник ВСУ самолетного... РИА Новости, 05.01.2026
2026-01-05T06:01:00+03:00
2026-01-05T06:01:00+03:00
2026-01-05T06:01:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
харьковская область
россия
вооруженные силы украины
харьковская область
россия
Новости
ru-RU
FPV-истребитель уничтожил в Харьковской области дрон ВСУ
FPV-истребитель уничтожил в Харьковской области дрон ВСУ, летевший к границе РФ