Операторы БПЛА за один вылет тараном сбили два беспилотника ВСУ

ГЕНИЧЕСК, 5 янв - РИА Новости. Расчет подразделения войск беспилотных систем 18-й общевойсковой армии группировки войск "Днепр" на одном боевом вылете воздушными таранами сбил два дрона противника в небе над Херсонской областью, сообщили журналистам в Министерстве обороны России.
"Оператором российского FPV-дрона "Бумеранг-10" расчета войск беспилотных систем 18 армии "Днепра", в ходе выполнения боевой задачи над правым берегом Днепра были обнаружены украинские БПЛА: высотный дрон-бомбардировщик самолетного типа "Jupiter-H1" и тяжёлый гексакоптер типа "Баба-Яга". Начальник расчёта принял решение о поражении дронов противника воздушным тараном. Боевая задача была выполнена успешно: в результате ударов оператора FPV-дронов "Бумеранг" БПЛА-бомбардировщик ВСУ "Jupiter-H1", а позднее – и гексакоптер противника типа "Баба Яга" потеряли управление и рухнули на речной берег. Их обломки впоследствии были обнаружены нашими военнослужащими", - сообщили в оборонном ведомстве.
Расчеты войск беспилотных систем (ВБПС) 18-й общевойсковой армии группировки войск "Днепр" ежедневно уничтожают бронетехнику, артиллерийские орудия и миномёты, пункты хранения боеприпасов, плавсредства, пункты управления БПЛА, пехоту и пункты временной дислокации личного состава ВСУ в Херсонской области на правом берегу Днепра.