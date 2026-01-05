Рейтинг@Mail.ru
Операторы БПЛА за один вылет тараном сбили два беспилотника ВСУ - РИА Новости, 05.01.2026
Специальная военная операция на Украине
 
05:01 05.01.2026
Операторы БПЛА за один вылет тараном сбили два беспилотника ВСУ
Операторы БПЛА за один вылет тараном сбили два беспилотника ВСУ
Расчет подразделения войск беспилотных систем 18-й общевойсковой армии группировки войск "Днепр" на одном боевом вылете воздушными таранами сбил два дрона... РИА Новости, 05.01.2026
специальная военная операция на украине
безопасность
херсонская область
днепр (река)
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
херсонская область
днепр (река)
безопасность, херсонская область , днепр (река), вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Херсонская область , Днепр (река), Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
ГЕНИЧЕСК, 5 янв - РИА Новости. Расчет подразделения войск беспилотных систем 18-й общевойсковой армии группировки войск "Днепр" на одном боевом вылете воздушными таранами сбил два дрона противника в небе над Херсонской областью, сообщили журналистам в Министерстве обороны России.
"Оператором российского FPV-дрона "Бумеранг-10" расчета войск беспилотных систем 18 армии "Днепра", в ходе выполнения боевой задачи над правым берегом Днепра были обнаружены украинские БПЛА: высотный дрон-бомбардировщик самолетного типа "Jupiter-H1" и тяжёлый гексакоптер типа "Баба-Яга". Начальник расчёта принял решение о поражении дронов противника воздушным тараном. Боевая задача была выполнена успешно: в результате ударов оператора FPV-дронов "Бумеранг" БПЛА-бомбардировщик ВСУ "Jupiter-H1", а позднее – и гексакоптер противника типа "Баба Яга" потеряли управление и рухнули на речной берег. Их обломки впоследствии были обнаружены нашими военнослужащими", - сообщили в оборонном ведомстве.
Расчеты войск беспилотных систем (ВБПС) 18-й общевойсковой армии группировки войск "Днепр" ежедневно уничтожают бронетехнику, артиллерийские орудия и миномёты, пункты хранения боеприпасов, плавсредства, пункты управления БПЛА, пехоту и пункты временной дислокации личного состава ВСУ в Херсонской области на правом берегу Днепра.
Раненый боец ВС России уничтожил несколько боевиков ВСУ
