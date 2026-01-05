Операторы БПЛА за один вылет тараном сбили два беспилотника ВСУ

ГЕНИЧЕСК, 5 янв - РИА Новости. Расчет подразделения войск беспилотных систем 18-й общевойсковой армии группировки войск "Днепр" на одном боевом вылете воздушными таранами сбил два дрона противника в небе над Херсонской областью, сообщили журналистам в Министерстве обороны России.