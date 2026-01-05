Рейтинг@Mail.ru
ВС России блокируют пути подвоза и ротации ВСУ под Добропольем
Специальная военная операция на Украине
Специальная военная операция на Украине
 
03:14 05.01.2026 (обновлено: 07:39 05.01.2026)
ВС России блокируют пути подвоза и ротации ВСУ под Добропольем
ВСУ лишились возможности свободно перемещаться под Добропольем в ДНР, за которое идут ожесточенные бои, подразделения морской пехоты ВС России уничтожают цели... РИА Новости, 05.01.2026
ВС России блокируют пути подвоза и ротации ВСУ под Добропольем

ЛУГАНСК, 5 янв — РИА Новости. ВСУ лишились возможности свободно перемещаться под Добропольем в ДНР, за которое идут ожесточенные бои, подразделения морской пехоты ВС России уничтожают цели уже на дальних подступах, рассказал РИА Новости офицер управления штаба одного из подразделений, действующего в составе группировки войск "Центр".
По словам собеседника агентства, в случае обнаружения противника на дальних рубежах по нему ведется огонь дальнобойной артиллерии и применяется авиация, чтобы не допустить подвоза боеприпасов и ротации к линии боевого соприкосновения.
"Все движения противник старается проводить ночью, на нашем направлении старается выбирать момент, вольно они могут ездить только на удалении", — добавил он.
Доброполье располагается в 30 километрах севернее освобожденного Красноармейска, который освободили в начале декабря.
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 05.01.2026
Раненый боец ВС России уничтожил несколько боевиков ВСУ
