ВС России блокируют пути подвоза и ротации ВСУ под Добропольем

ЛУГАНСК, 5 янв — РИА Новости. ВСУ лишились возможности свободно перемещаться под Добропольем в ДНР, за которое идут ожесточенные бои, подразделения морской пехоты ВС России уничтожают цели уже на дальних подступах, рассказал РИА Новости офицер управления штаба одного из подразделений, действующего в составе группировки войск "Центр".

По словам собеседника агентства, в случае обнаружения противника на дальних рубежах по нему ведется огонь дальнобойной артиллерии и применяется авиация, чтобы не допустить подвоза боеприпасов и ротации к линии боевого соприкосновения.

« "Все движения противник старается проводить ночью, на нашем направлении старается выбирать момент, вольно они могут ездить только на удалении", — добавил он.