ВС России блокируют пути подвоза и ротации ВСУ под Добропольем
ВС России блокируют пути подвоза и ротации ВСУ под Добропольем
ВСУ лишились возможности свободно перемещаться под Добропольем в ДНР, за которое идут ожесточенные бои, подразделения морской пехоты ВС России уничтожают цели... РИА Новости, 05.01.2026
2026
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/09/2060752500_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_31ccd097efd048a8bb6339789f5f67ea.jpg
ВС России блокируют пути подвоза и ротации ВСУ под Добропольем
ЛУГАНСК, 5 янв — РИА Новости. ВСУ лишились возможности свободно перемещаться под Добропольем в ДНР, за которое идут ожесточенные бои, подразделения морской пехоты ВС России уничтожают цели уже на дальних подступах, рассказал РИА Новости офицер управления штаба одного из подразделений, действующего в составе группировки войск "Центр".
По словам собеседника агентства, в случае обнаружения противника на дальних рубежах по нему ведется огонь дальнобойной артиллерии и применяется авиация, чтобы не допустить подвоза боеприпасов и ротации к линии боевого соприкосновения.
«
"Все движения противник старается проводить ночью, на нашем направлении старается выбирать момент, вольно они могут ездить только на удалении", — добавил он.
Доброполье располагается в 30 километрах севернее освобожденного Красноармейска, который освободили в начале декабря.