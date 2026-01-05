https://ria.ru/20260105/spetsoperatsiya-2066411621.html
Раненый боец ВС России уничтожил несколько боевиков ВСУ
Раненый боец ВС России уничтожил несколько боевиков ВСУ - РИА Новости, 05.01.2026
Раненый боец ВС России уничтожил несколько боевиков ВСУ
Младший сержант российских Вооружённых Сил Александр Вепрев был в ходе боя ранен украинским FPV-дроном, но оказал себе первую помощь и продолжил участвовать в...
2026-01-05T00:09:00+03:00
2026-01-05T00:09:00+03:00
2026-01-05T00:09:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
россия
Раненый боец ВС России уничтожил несколько боевиков ВСУ
Раненый сержант ВС РФ Вепрев уничтожил несколько военных ВСУ
МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. Младший сержант российских Вооружённых Сил Александр Вепрев был в ходе боя ранен украинским FPV-дроном, но оказал себе первую помощь и продолжил участвовать в штурме опорного пункта, в ходе чего уничтожил нескольких боевиков ВСУ, сообщили в Минобороны РФ.
"Младший сержант Александр Вепрев выполнял боевую задачу в составе штурмовой группы по уничтожению противника на опорном пункте. В ходе штурма Александр получил осколочное ранение из-за детонации вражеского FPV-дрона", - говорится в сообщении.
Отмечается, что военнослужащий оказал себе первую медицинскую помощь и остановил кровотечение, после чего продолжил выполнять боевую задачу.
"В ходе продолжившегося боя Александр Вепрев уничтожил нескольких вражеских боевиков, которые занимали укрепленную огневую точку и препятствовали продвижению российской штурмовой группы", - добавили в МО РФ.
После того как противник был уничтожен, Вепрев помог оказать первую медицинскую помощь своему боевому товарищу и вместе с ним был эвакуирован в медицинское учреждение, рассказали в ведомстве.
В МО РФ подчеркнули, что благодаря мужеству и самоотверженным действиям младшего сержанта российская штурмовая группа овладела опорным пунктом противника.