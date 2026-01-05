Раненый боец ВС России уничтожил несколько боевиков ВСУ

МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. Младший сержант российских Вооружённых Сил Александр Вепрев был в ходе боя ранен украинским FPV-дроном, но оказал себе первую помощь и продолжил участвовать в штурме опорного пункта, в ходе чего уничтожил нескольких боевиков ВСУ, сообщили в Минобороны РФ.

"Младший сержант Александр Вепрев выполнял боевую задачу в составе штурмовой группы по уничтожению противника на опорном пункте. В ходе штурма Александр получил осколочное ранение из-за детонации вражеского FPV-дрона", - говорится в сообщении.

Отмечается, что военнослужащий оказал себе первую медицинскую помощь и остановил кровотечение, после чего продолжил выполнять боевую задачу.

"В ходе продолжившегося боя Александр Вепрев уничтожил нескольких вражеских боевиков, которые занимали укрепленную огневую точку и препятствовали продвижению российской штурмовой группы", - добавили в МО РФ.

После того как противник был уничтожен, Вепрев помог оказать первую медицинскую помощь своему боевому товарищу и вместе с ним был эвакуирован в медицинское учреждение, рассказали в ведомстве.