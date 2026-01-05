Рейтинг@Mail.ru
Раненый боец ВС России уничтожил несколько боевиков ВСУ
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
00:09 05.01.2026
Раненый боец ВС России уничтожил несколько боевиков ВСУ
Раненый боец ВС России уничтожил несколько боевиков ВСУ
Раненый боец ВС России уничтожил несколько боевиков ВСУ
Младший сержант российских Вооружённых Сил Александр Вепрев был в ходе боя ранен украинским FPV-дроном, но оказал себе первую помощь и продолжил участвовать в...
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины
Раненый боец ВС России уничтожил несколько боевиков ВСУ

Раненый сержант ВС РФ Вепрев уничтожил несколько военных ВСУ

Российские военнослужащие
Российские военнослужащие
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Российские военнослужащие. Архивное фото
МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. Младший сержант российских Вооружённых Сил Александр Вепрев был в ходе боя ранен украинским FPV-дроном, но оказал себе первую помощь и продолжил участвовать в штурме опорного пункта, в ходе чего уничтожил нескольких боевиков ВСУ, сообщили в Минобороны РФ.
"Младший сержант Александр Вепрев выполнял боевую задачу в составе штурмовой группы по уничтожению противника на опорном пункте. В ходе штурма Александр получил осколочное ранение из-за детонации вражеского FPV-дрона", - говорится в сообщении.
Отмечается, что военнослужащий оказал себе первую медицинскую помощь и остановил кровотечение, после чего продолжил выполнять боевую задачу.
"В ходе продолжившегося боя Александр Вепрев уничтожил нескольких вражеских боевиков, которые занимали укрепленную огневую точку и препятствовали продвижению российской штурмовой группы", - добавили в МО РФ.
После того как противник был уничтожен, Вепрев помог оказать первую медицинскую помощь своему боевому товарищу и вместе с ним был эвакуирован в медицинское учреждение, рассказали в ведомстве.
В МО РФ подчеркнули, что благодаря мужеству и самоотверженным действиям младшего сержанта российская штурмовая группа овладела опорным пунктом противника.
Специальная военная операция на УкраинеРоссияВооруженные силы Украины
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
