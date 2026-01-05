Карседо стал главным тренером "Спартака"

Карседо приступит к исполнению своих обязанностей 8 января. Вместе с ним в тренерском штабе "красно-белых" будут работать помощник Себастьян Корона, тренер по физической подготовке Серхио Кобо и тренер вратарей Игнасио Гарсиа. Кроме того, работу в основе продолжат Романов, Александр Зайченко и Амадор Санчес.