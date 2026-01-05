Рейтинг@Mail.ru
Карседо стал главным тренером "Спартака"
Футбол
 
16:03 05.01.2026 (обновлено: 16:06 05.01.2026)
Карседо стал главным тренером "Спартака"
Карседо стал главным тренером "Спартака"
Испанский специалист Хуан Карлос Карседо назначен на пост главного тренера московского "Спартака", сообщается на сайте футбольного клуба Российской премьер-лиги РИА Новости Спорт, 05.01.2026
спорт, карлос карседо, спартак москва, испания, россия, российская премьер-лига (рпл), пафос, альмерия, унаи эмери, вадим романов
Футбол, Спорт, Карлос Карседо, Спартак Москва, Испания, Россия, Российская премьер-лига (РПЛ), Пафос, Альмерия, Унаи Эмери, Вадим Романов
Карседо стал главным тренером "Спартака"

"Спартак" объявил о назначении Хуана Карлоса Карседо на пост главного тренера

© Mike Egerton - PA ImagesХуан Карлос Карседо
Хуан Карлос Карседо - РИА Новости, 1920, 05.01.2026
© Mike Egerton - PA Images
Хуан Карлос Карседо. Архивное фото
МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. Испанский специалист Хуан Карлос Карседо назначен на пост главного тренера московского "Спартака", сообщается на сайте футбольного клуба Российской премьер-лиги (РПЛ).
Контракт Карседо рассчитан до лета 2028 года. Испанец уже работал в "Спартаке" в 2012 году в качестве ассистента Унаи Эмери. Карседо сменил серба Деяна Станковича, об отставке которого было объявлено 11 ноября. В последних матчах осенней части сезона обязанности главного тренера "Спартака" исполнял Вадим Романов.
Карседо приступит к исполнению своих обязанностей 8 января. Вместе с ним в тренерском штабе "красно-белых" будут работать помощник Себастьян Корона, тренер по физической подготовке Серхио Кобо и тренер вратарей Игнасио Гарсиа. Кроме того, работу в основе продолжат Романов, Александр Зайченко и Амадор Санчес.
Карседо 52 года. С 2023 года он возглавлял кипрский клуб "Пафос", принадлежащий российскому бизнесмену Сергею Ломакину. Под руководством испанца клуб впервые в своей истории стал чемпионом Кипра и завоевал Кубок страны. Также Карседо входил в тренерские штабы испанских "Альмерии", "Валенсии", "Севильи", французского "ПСЖ" и английского "Арсенала", возглавлял испанские "Ибицу" и "Сарагосу".
 
ФутболСпортКарлос КарседоСпартак МоскваИспанияРоссияРПЛ 2025-2026 (Чемпионат России по футболу)ПафосАльмерияУнаи ЭмериВадим Романов
 
