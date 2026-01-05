Карседо стал главным тренером "Спартака"

МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. Испанский специалист Хуан Карлос Карседо назначен на пост главного тренера московского "Спартака", сообщается на сайте футбольного клуба Российской премьер-лиги (РПЛ).
Контракт Карседо рассчитан до лета 2028 года. Испанец уже работал в "Спартаке" в 2012 году в качестве ассистента Унаи Эмери. Карседо сменил серба Деяна Станковича, об отставке которого было объявлено 11 ноября. В последних матчах осенней части сезона обязанности главного тренера "Спартака" исполнял Вадим Романов.
Карседо приступит к исполнению своих обязанностей 8 января. Вместе с ним в тренерском штабе "красно-белых" будут работать помощник Себастьян Корона, тренер по физической подготовке Серхио Кобо и тренер вратарей Игнасио Гарсиа. Кроме того, работу в основе продолжат Романов, Александр Зайченко и Амадор Санчес.
Карседо 52 года. С 2023 года он возглавлял кипрский клуб "Пафос", принадлежащий российскому бизнесмену Сергею Ломакину. Под руководством испанца клуб впервые в своей истории стал чемпионом Кипра и завоевал Кубок страны. Также Карседо входил в тренерские штабы испанских "Альмерии", "Валенсии", "Севильи", французского "ПСЖ" и английского "Арсенала", возглавлял испанские "Ибицу" и "Сарагосу".