Врач рассказала о последствиях переизбытка соли в организме
05.01.2026
Врач рассказала о последствиях переизбытка соли в организме
Ежедневный переизбыток соли в организме может привести к гипертонии, отекам и повышенной нагрузке на сердце и почки, рассказала РИА Новости руководитель центра... РИА Новости, 05.01.2026
московская область (подмосковье)
Врач рассказала о последствиях переизбытка соли в организме
МОСКВА, 5 янв – РИА Новости. Ежедневный переизбыток соли в организме может привести к гипертонии, отекам и повышенной нагрузке на сердце и почки, рассказала РИА Новости руководитель центра профилактики и здоровья взрослого населения Видновской клинической больницы минздрава Московской области Зарема Тен.
"Ежедневный избыток натрия приводит к стойкому повышению артериального давления (гипертонии), отекам и повышенной нагрузке на сердце и почки", - сказала Тен
.
Также врач рассказала, что переизбыток соли в организме может возникнуть из-за частого употребления колбасы, так как в 100 граммах вареной колбасы содержится до одной третьей, а в копченой — до одной второй максимальной суточной нормы соли.
Кроме того, из-за избытка соли в составе колбасы ее частое употребление может привести к нарушению водно-солевого баланса.