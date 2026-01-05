Более 300 туристов, включая россиян, застряли на йеменской Сокотре

КАИР, 5 янв - РИА Новости. Более 300 иностранных туристов, включая россиян, застряли на йеменском острове Сокотра в Индийском океане после приостановки авиасообщения из-за конфликта в Руководящем совете Йемена, сообщил РИА Новости источник в местных органах власти провинции Сокотра.