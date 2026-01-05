Генсек СНГ рассказал о развитии сотрудничества стран содружества

МИНСК, 5 янв – РИА Новости. Сотрудничество стран-участниц Содружества Независимых Государств постоянно развивается под знаком новых идей, заявил в интервью РИА Новости генеральный секретарь СНГ Сергей Лебедев.

"Сотрудничество стран СНГ постоянно развивается под знаком перемен, новых инициатив, новых идей. Главное – вовремя определить новые факторы роста и интегрировать их в действующие проекты и программы", - сказал он.

Генсек отметил, что для него и для всех структур СНГ конкретным ориентиром в этом плане являются инициативы и предложения, высказанные главами делегаций в ходе заседаний Совета министров иностранных дел, Совета глав правительств и Совета глав государств СНГ.

"Именно их мысли и предложения, озвученные в откровенной и деловой обстановке – это и есть программа нашей работы на ближайшую и отдаленную перспективу. И наша общая задача - обеспечить ее практическую реализацию", - сказал Лебедев

Он указал, что сегодня мир меняется очень быстро. "Наука, технологический прогресс, цифровизация и другие процессы динамично протекают во всех сферах жизни общества. В рамках Содружества мы стремимся оперативно и гибко реагировать на все вызовы времени", - подчеркнул генеральный секретарь СНГ.

"Вместе с тем, наши действия должны соответствовать интересам всех государств-участников СНГ. Для этого по всем вопросам реализуются обычные для межгосударственных объединений процедуры согласования наших решений на стадии их разработки. Конечно, это требует времени, и нам важно не отставать от динамики обстановки. Поэтому то, что мы действительно можем улучшить, это – обеспечить дальнейшее повышение оперативности согласования наших решений на национальном уровне", - сказал Лебедев.

Генсек также отметил важность слаженной работы всех структур на стадии реализации документов, утвержденных на уровне глав государств или правительств стран Содружества.

Лебедев рассказал, что в СНГ уже наработаны достаточно эффективные механизмы быстрого реагирования на различные ситуации в экономике. "Я имею в виду так называемые рабочие группы высокого уровня, члены которых располагают полномочиями для оперативного принятия соответствующих решений. Полагаю, что эту положительную практику мы можем использовать и в других сферах сотрудничества", - считает генеральный секретарь.

Он особо остановился на значимости отраслевых советов и базовых организаций в деятельности всей системы интеграционного сотрудничества государств в рамках СНГ.