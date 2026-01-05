Рейтинг@Mail.ru
Генсек СНГ рассказал о развитии сотрудничества стран содружества - РИА Новости, 05.01.2026
08:47 05.01.2026 (обновлено: 09:07 05.01.2026)
Генсек СНГ рассказал о развитии сотрудничества стран содружества
Генсек СНГ рассказал о развитии сотрудничества стран содружества - РИА Новости, 05.01.2026
Генсек СНГ рассказал о развитии сотрудничества стран содружества
Сотрудничество стран-участниц Содружества Независимых Государств постоянно развивается под знаком новых идей, заявил в интервью РИА Новости генеральный... РИА Новости, 05.01.2026
Генсек СНГ рассказал о развитии сотрудничества стран содружества

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкЗаседание Совета Министров иностранных дел Содружества Независимых Государств
Заседание Совета Министров иностранных дел Содружества Независимых Государств. Архивное фото
МИНСК, 5 янв – РИА Новости. Сотрудничество стран-участниц Содружества Независимых Государств постоянно развивается под знаком новых идей, заявил в интервью РИА Новости генеральный секретарь СНГ Сергей Лебедев.
"Сотрудничество стран СНГ постоянно развивается под знаком перемен, новых инициатив, новых идей. Главное – вовремя определить новые факторы роста и интегрировать их в действующие проекты и программы", - сказал он.
Лебедев назвал основную задачу, стоящую перед СНГ в 2026 году
2 января, 08:08
Генсек отметил, что для него и для всех структур СНГ конкретным ориентиром в этом плане являются инициативы и предложения, высказанные главами делегаций в ходе заседаний Совета министров иностранных дел, Совета глав правительств и Совета глав государств СНГ.
"Именно их мысли и предложения, озвученные в откровенной и деловой обстановке – это и есть программа нашей работы на ближайшую и отдаленную перспективу. И наша общая задача - обеспечить ее практическую реализацию", - сказал Лебедев.
Он указал, что сегодня мир меняется очень быстро. "Наука, технологический прогресс, цифровизация и другие процессы динамично протекают во всех сферах жизни общества. В рамках Содружества мы стремимся оперативно и гибко реагировать на все вызовы времени", - подчеркнул генеральный секретарь СНГ.
"Вместе с тем, наши действия должны соответствовать интересам всех государств-участников СНГ. Для этого по всем вопросам реализуются обычные для межгосударственных объединений процедуры согласования наших решений на стадии их разработки. Конечно, это требует времени, и нам важно не отставать от динамики обстановки. Поэтому то, что мы действительно можем улучшить, это – обеспечить дальнейшее повышение оперативности согласования наших решений на национальном уровне", - сказал Лебедев.
Генсек назвал одну из главных задач СНГ в сфере экономики в 2026 году
3 января, 08:43
Генсек также отметил важность слаженной работы всех структур на стадии реализации документов, утвержденных на уровне глав государств или правительств стран Содружества.
Лебедев рассказал, что в СНГ уже наработаны достаточно эффективные механизмы быстрого реагирования на различные ситуации в экономике. "Я имею в виду так называемые рабочие группы высокого уровня, члены которых располагают полномочиями для оперативного принятия соответствующих решений. Полагаю, что эту положительную практику мы можем использовать и в других сферах сотрудничества", - считает генеральный секретарь.
Он особо остановился на значимости отраслевых советов и базовых организаций в деятельности всей системы интеграционного сотрудничества государств в рамках СНГ.
"Основываясь на личном опыте, смею утверждать, что именно отраслевые советы и базовые организации являются мотором интеграционных процессов в Содружестве, именно там идет реальная работа, которая помогает развивать плодотворные контакты между странами в различных сферах. А президент Республики Беларусь Александр Григорьевич Лукашенко вообще настаивает на том, что отраслевые органы являются основой деятельности Содружества, а все остальные структуры должны служить "зонтиком", обеспечивающим их эффективную работу", - сказал Лебедев.
Генсек СНГ отметил рост взаимной торговли стран Содружества
25 декабря 2025, 07:27
 
В миреСергей ЛебедевСНГСодружество
 
 
