https://ria.ru/20260105/snegokhod-2066466239.html
На Камчатке мужчина погиб во время катания на снегоходе
На Камчатке мужчина погиб во время катания на снегоходе - РИА Новости, 05.01.2026
На Камчатке мужчина погиб во время катания на снегоходе
Следственные органы на Камчатке проверяют обстоятельства гибели 46-летнего жителя Петропавловска-Камчатского, который разбился во время катания на снегоходе,... РИА Новости, 05.01.2026
2026-01-05T13:56:00+03:00
2026-01-05T13:56:00+03:00
2026-01-05T14:01:00+03:00
происшествия
петропавловск-камчатский
камчатка
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/05/2066466582_0:186:1280:906_1920x0_80_0_0_88bf9b49cde09e42b48dd1fc733fdbd9.jpg
https://ria.ru/20260105/sverdlovsk-2066435341.html
петропавловск-камчатский
камчатка
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/05/2066466582_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_66fca004b9cc433c135b90e6a744d426.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, петропавловск-камчатский, камчатка, россия
Происшествия, Петропавловск-Камчатский, Камчатка, Россия
На Камчатке мужчина погиб во время катания на снегоходе
На Камчатке мужчина погиб, столкнувшись на снегоходе со снежным комом