На Камчатке мужчина погиб во время катания на снегоходе
13:56 05.01.2026 (обновлено: 14:01 05.01.2026)
На Камчатке мужчина погиб во время катания на снегоходе
Следственные органы на Камчатке проверяют обстоятельства гибели 46-летнего жителя Петропавловска-Камчатского, который разбился во время катания на снегоходе,... РИА Новости, 05.01.2026
происшествия, петропавловск-камчатский, камчатка, россия
Происшествия, Петропавловск-Камчатский, Камчатка, Россия
© Фото : СУ СКР по Камчатскому краюМесто происшествия, где погиб мужчина во время катания на снегоходе
© Фото : СУ СКР по Камчатскому краю
П.-КАМЧАТСКИЙ, 5 янв - РИА Новости. Следственные органы на Камчатке проверяют обстоятельства гибели 46-летнего жителя Петропавловска-Камчатского, который разбился во время катания на снегоходе, сообщили СУСК России по Камчатскому краю.
"В дневное время 5 января текущего года житель Петропавловска-Камчатского, катаясь на снегоходе в районе горного массива Вачкажец, совершил столкновение с препятствием в виде снежного кома", - проинформировало ведомство в пресс-релизе.
По предварительным данным следователей, в результате удара мужчина получил несовместимые с жизнью травмы и скончался на месте происшествия.
В настоящее время правоохранители проводят проверочные мероприятия для установления всех обстоятельств случившегося.
Происшествия
 
 
