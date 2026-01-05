https://ria.ru/20260105/sneg-2066494663.html
В Москве продолжаются работы по вывозу снега с улиц и дворов
В Москве продолжаются работы по вывозу снега с улиц и дворов - РИА Новости, 05.01.2026
В Москве продолжаются работы по вывозу снега с улиц и дворов
Работы по вывозу снега с улично-дорожной сети и дворовых территорий продолжаются в Москве, сообщили в столичном комплексе городского хозяйства. РИА Новости, 05.01.2026
