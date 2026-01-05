https://ria.ru/20260105/sna-2066419705.html
Роспотребнадзор рассказал, как сохранить режим сна во время праздников
Роспотребнадзор рассказал, как сохранить режим сна во время праздников - РИА Новости, 05.01.2026
Роспотребнадзор рассказал, как сохранить режим сна во время праздников
Средняя продолжительность сна в новогодние праздники должна составлять 6-8 часов, нужно также следить за рационом, оставаться активным и ограничить воздействие... РИА Новости, 05.01.2026
Роспотребнадзор рассказал, как сохранить режим сна во время праздников
Роспотребнадзор: для сохранения режима сна нужно следить за питанием
МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. Средняя продолжительность сна в новогодние праздники должна составлять 6-8 часов, нужно также следить за рационом, оставаться активным и ограничить воздействие экранов перед отходом ко сну, сообщили РИА Новости в пресс-службе Роспотребнадзора.
"В период новогодних праздников нужно установить распорядок дня. Средняя продолжительность сна должна быть 6-8 часов. Следует поддерживать постоянный график сна, придерживаясь регулярного времени отхода ко сну и времени пробуждения. Избегайте длительного или дневного сна, так как он может нарушить вашу способность засыпать ночью", - рассказали в ведомстве.
Также нужно оставаться физически активным, это может способствовать более качественному сну. При этом важно не нагружать организм непосредственно перед сном.
"Следить за рационом. Избегайте употребления тяжелой, острой или сладкой пищи, в особенности перед сном, отдавайте предпочтение легкоусвояемым продуктам. Последний прием пищи рекомендуется не меньше чем за 4 часа до сна", - пояснили в Роспотребнадзоре
Помимо того, в ведомстве рекомендовали заранее создать комфортную обстановку для сна, проветрить помещение.
"Ограничить воздействие экранов перед сном. Свет, излучаемый электронными устройствами, может нарушить режим сна. Постарайтесь не пользоваться смартфонами, планшетами или ноутбуками как минимум за час до сна. Вместо этого лучше выбрать расслабляющие занятия, например, чтение книги или принятие теплой ванны", - отметили в пресс-службе.