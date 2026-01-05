Роспотребнадзор рассказал, как сохранить режим сна во время праздников

МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. Средняя продолжительность сна в новогодние праздники должна составлять 6-8 часов, нужно также следить за рационом, оставаться активным и ограничить воздействие экранов перед отходом ко сну, сообщили РИА Новости в пресс-службе Роспотребнадзора.

"В период новогодних праздников нужно установить распорядок дня. Средняя продолжительность сна должна быть 6-8 часов. Следует поддерживать постоянный график сна, придерживаясь регулярного времени отхода ко сну и времени пробуждения. Избегайте длительного или дневного сна, так как он может нарушить вашу способность засыпать ночью", - рассказали в ведомстве.

Также нужно оставаться физически активным, это может способствовать более качественному сну. При этом важно не нагружать организм непосредственно перед сном.

"Следить за рационом. Избегайте употребления тяжелой, острой или сладкой пищи, в особенности перед сном, отдавайте предпочтение легкоусвояемым продуктам. Последний прием пищи рекомендуется не меньше чем за 4 часа до сна", - пояснили в Роспотребнадзоре

Помимо того, в ведомстве рекомендовали заранее создать комфортную обстановку для сна, проветрить помещение.