СК возбудил дело после ДТП в Пермском крае с тремя погибшими
23:43 05.01.2026
СК возбудил дело после ДТП в Пермском крае с тремя погибшими
СК возбудил дело после ДТП в Пермском крае с тремя погибшими

СК возбудил дело после ДТП в Пермском крае, где погибли 3 человек

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 05.01.2026
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в медиабанк
Автомобиль Следственного комитета России. Архивное фото
ПЕРМЬ, 5 янв - РИА Новости. Следователи возбудили дело о нарушении правил дорожного движения после ДТП с тремя погибшими и пятью пострадавшими на трассе в Пермском крае, сообщает СУСК РФ по региону.
Ранее ведомство проинформировало, что на трассе Пермь-Березники в Добрянском округе произошла автоавария с участием двух легковых машин. В результате погибли три человека, в том числе пятилетняя девочка. Еще пять человек пострадали и были госпитализированы.
"По факту ДТП на трассе Пермь-Березники, в результате которого погибло трое человек, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 5 статьи 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим транспортным средством, правил дорожного движения), - говорится в сообщении.
Автомобиль полиции - РИА Новости, 1920, 05.01.2026
Командир мотострелковой бригады из Дагестана погиб в ДТП в приграничье
ПроисшествияРоссияПермский крайСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
