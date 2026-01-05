https://ria.ru/20260105/sk-2066543590.html
СК возбудил дело после ДТП в Пермском крае с тремя погибшими
Следователи возбудили дело о нарушении правил дорожного движения после ДТП с тремя погибшими и пятью пострадавшими на трассе в Пермском крае, сообщает СУСК РФ... РИА Новости, 05.01.2026
