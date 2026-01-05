https://ria.ru/20260105/sk-2066508813.html
СК предъявил обвинение девушке, проводившей процедуры в московской клинике
СК предъявил обвинение девушке, проводившей процедуры в московской клинике
СК предъявил обвинение девушке, проводившей процедуры в московской клинике
Девушке, проводившей медицинские и косметологические процедуры в одной из частных клиник в Москве, после которых скончалась пациентка, предъявлено обвинение
МОСКВА, 5 янв - РИА Новости.
Девушке, проводившей медицинские и косметологические процедуры в одной из частных клиник в Москве, после которых скончалась пациентка, предъявлено обвинение, сообщает
столичный главк СК России.
Ранее ведомство сообщало, что 4 января в частной клинике в Токмаковом переулке у пациентки резко ухудшилось состояние после проведения медицинских и косметологических процедур. Женщина была госпитализирована, но скончалась в больнице. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности.
"Следователями столичного СК девушке, проводившей процедуру, предъявлено обвинение. С обвиняемой проводятся необходимые следственные действия", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.
Отмечается, что продолжается работа по установлению причин и условий, приведших к смерти пациентки.
Кроме того, в ходе расследования уголовного дела осмотрено место происшествия, назначена судебно-медицинская экспертиза, изъята служебная и медицинская документация, допрошен ряд свидетелей.