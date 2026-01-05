Рейтинг@Mail.ru
СК предъявил обвинение девушке, проводившей процедуры в московской клинике
18:38 05.01.2026
СК предъявил обвинение девушке, проводившей процедуры в московской клинике
Девушке, проводившей медицинские и косметологические процедуры в одной из частных клиник в Москве, после которых скончалась пациентка, предъявлено обвинение
происшествия, москва, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Москва, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
СК предъявил обвинение девушке, проводившей процедуры в московской клинике

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета России
© РИА Новости / Максим Блинов
Автомобиль Следственного комитета России. Архивное фото
МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. Девушке, проводившей медицинские и косметологические процедуры в одной из частных клиник в Москве, после которых скончалась пациентка, предъявлено обвинение, сообщает столичный главк СК России.
Ранее ведомство сообщало, что 4 января в частной клинике в Токмаковом переулке у пациентки резко ухудшилось состояние после проведения медицинских и косметологических процедур. Женщина была госпитализирована, но скончалась в больнице. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности.
Мужчина в Белореченске после сильного снегопада - РИА Новости, 1920, 04.01.2026
СК возбудил дело после жалоб жителей Белореченска
4 января, 23:38
"Следователями столичного СК девушке, проводившей процедуру, предъявлено обвинение. С обвиняемой проводятся необходимые следственные действия", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.
Отмечается, что продолжается работа по установлению причин и условий, приведших к смерти пациентки.
Кроме того, в ходе расследования уголовного дела осмотрено место происшествия, назначена судебно-медицинская экспертиза, изъята служебная и медицинская документация, допрошен ряд свидетелей.
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 05.01.2026
СК предъявил обвинения организатору айс-флоатинга, где пропала женщина
Вчера, 14:57
 
ПроисшествияМоскваРоссияСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
