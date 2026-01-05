https://ria.ru/20260105/simferopol-2066536375.html
В Симферополе пять человек пострадали в ДТП с общественным транспортом
В Симферополе пять человек пострадали в ДТП с общественным транспортом - РИА Новости, 05.01.2026
В Симферополе пять человек пострадали в ДТП с общественным транспортом
ДТП с участием двух автобусов и троллейбуса произошло в центре Симферополя, пострадали пять пассажиров, им оказана помощь, сообщили в МВД республики.
происшествия
симферополь
республика крым
симферополь
республика крым
Происшествия, Симферополь, Республика Крым
В Симферополе пять человек пострадали в ДТП с общественным транспортом
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 янв - РИА Новости.
ДТП с участием двух автобусов и троллейбуса произошло в центре Симферополя, пострадали пять пассажиров, им оказана помощь, сообщили
в МВД республики.
ДТП произошло в 14:05 мск в Симферополе
, на проспекте Кирова, у площади Ленина и здания правительства республики, сообщили в полиции.
"По предварительным данным, 72-летний водитель, управляя автобусом ПАЗ по городскому маршруту №70, на остановке общественного транспорта в районе площади Ленина, не выбрал безопасную дистанцию до впереди идущего троллейбуса. В результате столкновения троллейбус откинуло на стоящий автобус ЛИАЗ (маршрут №6)" , - сообщили в МВД.
В результате ДТП пяти пассажирам общественного транспорта оказана разовая медицинская помощь, сообщили в ведомстве. Расследование ведется под контролем прокуратуры региона.