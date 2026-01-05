В Симферополе пять человек пострадали в ДТП с общественным транспортом

"По предварительным данным, 72-летний водитель, управляя автобусом ПАЗ по городскому маршруту №70, на остановке общественного транспорта в районе площади Ленина, не выбрал безопасную дистанцию до впереди идущего троллейбуса. В результате столкновения троллейбус откинуло на стоящий автобус ЛИАЗ (маршрут №6)" , - сообщили в МВД.