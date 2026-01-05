Рейтинг@Mail.ru
В Симферополе пять человек пострадали в ДТП с общественным транспортом - РИА Новости, 05.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:19 05.01.2026
https://ria.ru/20260105/simferopol-2066536375.html
В Симферополе пять человек пострадали в ДТП с общественным транспортом
В Симферополе пять человек пострадали в ДТП с общественным транспортом - РИА Новости, 05.01.2026
В Симферополе пять человек пострадали в ДТП с общественным транспортом
ДТП с участием двух автобусов и троллейбуса произошло в центре Симферополя, пострадали пять пассажиров, им оказана помощь, сообщили в МВД республики. РИА Новости, 05.01.2026
2026-01-05T22:19:00+03:00
2026-01-05T22:19:00+03:00
происшествия
симферополь
республика крым
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151201/60/1512016059_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_78f1141aca5ac43c683659d993636997.jpg
https://ria.ru/20260105/dtp-2066496312.html
симферополь
республика крым
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151201/60/1512016059_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_00ead6262648ffd1aba0593a866911e8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, симферополь, республика крым
Происшествия, Симферополь, Республика Крым
В Симферополе пять человек пострадали в ДТП с общественным транспортом

В Симферополе пять человек пострадали в ДТП с двумя автобусами и троллейбусом

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобили полиции и скорой медицинской помощи
Автомобили полиции и скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 05.01.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Автомобили полиции и скорой медицинской помощи. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 янв - РИА Новости. ДТП с участием двух автобусов и троллейбуса произошло в центре Симферополя, пострадали пять пассажиров, им оказана помощь, сообщили в МВД республики.
ДТП произошло в 14:05 мск в Симферополе, на проспекте Кирова, у площади Ленина и здания правительства республики, сообщили в полиции.
"По предварительным данным, 72-летний водитель, управляя автобусом ПАЗ по городскому маршруту №70, на остановке общественного транспорта в районе площади Ленина, не выбрал безопасную дистанцию до впереди идущего троллейбуса. В результате столкновения троллейбус откинуло на стоящий автобус ЛИАЗ (маршрут №6)" , - сообщили в МВД.
В результате ДТП пяти пассажирам общественного транспорта оказана разовая медицинская помощь, сообщили в ведомстве. Расследование ведется под контролем прокуратуры региона.
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 05.01.2026
В ДТП под Читой погибла девочка
Вчера, 17:05
 
ПроисшествияСимферопольРеспублика Крым
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала