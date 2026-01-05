Россиян предупредили о штрафах за ремонт в квартире

МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. Штраф при проведении ремонта в квартире можно получить за запах краски, шум, хранение стройматериалов в подъезде, рассказал РИА Новости член комиссии Общественной палаты России по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгений Машаров.

« "При проведении ремонта собственникам квартир надо понимать, что в случае происхождения сильного запаха лакокрасочных материалов из квартиры можно получить административный штраф. Поводом для проверки со стороны Роспотребнадзора может стать жалоба от соседей", — сказал Машаров.

Он отметил, что СанПиН 2.1.2.2645-10 определяет допустимые уровни вредных веществ в воздухе жилья, при этом водно-дисперсионные краски относятся к IV классу опасности и считаются безопасными для использования, поэтому для выявления нарушений важно учитывать именно их классификацию, а за нарушение статьи 6.4 КоАП России гражданам грозит штраф от 500 до тысячи рублей.

"Если собственник проводит шумные ремонтные работы в запрещенное время, то он нарушает статью 6.4 КоАП России, то есть не соблюдает санитарно-эпидемиологические требования при эксплуатации квартиры. Штраф от 500 до тысячи рублей для физических лиц", — добавил Машаров.

Он также напомнил, что единого федерального закона, регулирующего уровень шума в жилых домах, пока нет, каждый регион самостоятельно определяет уровень шума путем регионального законодательства. По его словам, к нарушениям при проведении ремонтных работ относятся хранение стройматериалов, наличие грязи и строительного мусора в подъезде, а также неправильный вывоз строительного мусора и незаконная перепланировка квартиры.

"Перенос мокрой зоны туда, где у соседей снизу жилая комната, установка батареи на балконе, уменьшение вентиляционных каналов и некоторые другие манипуляции относятся к незаконной перепланировке. При обнаружении такой перепланировки грозит штраф собственнику квартиры по статье 7.21 КоАП России в размере от двух тысяч до 2500 рублей для физических лиц", — добавил Машаров.