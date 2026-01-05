https://ria.ru/20260105/shtraf-2066415853.html
С журналистки Лариной* начали принудительно взыскивать иноагентский штраф
С журналистки Лариной* начали принудительно взыскивать иноагентский штраф - РИА Новости, 05.01.2026
С журналистки Лариной* начали принудительно взыскивать иноагентский штраф
Приставы начали принудительно взыскивать с журналистки Ксении Лариной* (Оксана Баршева*, внесена в реестр иноагентов) неоплаченный иноагентский штраф в 40 тысяч РИА Новости, 05.01.2026
2026-01-05T01:44:00+03:00
2026-01-05T01:44:00+03:00
2026-01-05T01:44:00+03:00
москва
россия
украина
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/18698/49/186984982_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_1486c843735c80685efa79b4ffd1817c.jpg
https://ria.ru/20260102/sud-2066025777.html
https://ria.ru/20260101/kiselev-2065916277.html
москва
россия
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/18698/49/186984982_167:0:2834:2000_1920x0_80_0_0_31fb4b0017868cb000a01186ab6a0c22.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, россия, украина, следственный комитет россии (ск рф)
Москва, Россия, Украина, Следственный комитет России (СК РФ)
С журналистки Лариной* начали принудительно взыскивать иноагентский штраф
РИА Новости: с иноагента Лариной начали принудительно взыскивать штраф
МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. Приставы начали принудительно взыскивать с журналистки Ксении Лариной* (Оксана Баршева*, внесена в реестр иноагентов) неоплаченный иноагентский штраф в 40 тысяч рублей, следует из судебных документов и материалов судебных приставов, с которыми ознакомилось РИА Новости.
Ранее в пресс-службе ГСУ СК
по Москве
сообщили журналистам, что в отношении уехавшей из РФ
Лариной* возбуждено уголовное дело об уклонении от обязанностей иноагента.
Перед возбуждением уголовного дела журналистку штрафовали шесть раз за нарушение деятельности иноагента. Четыре штрафа были назначены за отсутствие плашки иноагента в ее Telegram-канале, еще два - за отказ предоставить обязательную отчетность.
В октябре столичная прокуратура потребовала возбудить против Лариной* уголовное дело о призывах к терроризму.
Согласно судебным документам и материалам, в июле Тверской суд Москвы оштрафовал Ларину* за непредоставление иностранным агентом сведений в уполномоченный орган, а 22 октября выдал исполнительный документ, по которому позже было возбуждено исполнительное производство. Уже 24 октября московские приставы начали принудительно взыскивать с журналистки 40 тысяч рублей "задолженности по исполнительному документу", следует из материалов приставов.
Минюст внес Баршеву* в реестр иноагентов в сентябре 2023 года. По данным ведомства, журналистка открыто выступала в поддержку Украины
, создавала и распространяла информацию иноагентов, а также пропагандировала антироссийские взгляды. Кроме того, она является сотрудником иностранной организации, деятельность которой в стране признали нежелательной.
В ноябре МВД РФ объявило Баршеву* в федеральный розыск.
*Физическое лицо, выполняющее функции иноагента