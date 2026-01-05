Рейтинг@Mail.ru
С журналистки Лариной* начали принудительно взыскивать иноагентский штраф
01:44 05.01.2026
С журналистки Лариной* начали принудительно взыскивать иноагентский штраф
С журналистки Лариной* начали принудительно взыскивать иноагентский штраф - РИА Новости, 05.01.2026
С журналистки Лариной* начали принудительно взыскивать иноагентский штраф
Приставы начали принудительно взыскивать с журналистки Ксении Лариной* (Оксана Баршева*, внесена в реестр иноагентов) неоплаченный иноагентский штраф в 40 тысяч РИА Новости, 05.01.2026
2026-01-05T01:44:00+03:00
2026-01-05T01:44:00+03:00
С журналистки Лариной* начали принудительно взыскивать иноагентский штраф

РИА Новости: с иноагента Лариной начали принудительно взыскивать штраф

© РИА Новости / Владимир Федоренко
Молоточек судьи
Молоточек судьи - РИА Новости, 1920, 05.01.2026
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в медиабанк
Молоточек судьи. Архивное фото
МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. Приставы начали принудительно взыскивать с журналистки Ксении Лариной* (Оксана Баршева*, внесена в реестр иноагентов) неоплаченный иноагентский штраф в 40 тысяч рублей, следует из судебных документов и материалов судебных приставов, с которыми ознакомилось РИА Новости.
Ранее в пресс-службе ГСУ СК по Москве сообщили журналистам, что в отношении уехавшей из РФ Лариной* возбуждено уголовное дело об уклонении от обязанностей иноагента.
Петр Верзилов** - РИА Новости, 1920, 02.01.2026
Суд оштрафовал участника Pussy Riot* Верзилова**
2 января, 08:59
Перед возбуждением уголовного дела журналистку штрафовали шесть раз за нарушение деятельности иноагента. Четыре штрафа были назначены за отсутствие плашки иноагента в ее Telegram-канале, еще два - за отказ предоставить обязательную отчетность.
В октябре столичная прокуратура потребовала возбудить против Лариной* уголовное дело о призывах к терроризму.
Согласно судебным документам и материалам, в июле Тверской суд Москвы оштрафовал Ларину* за непредоставление иностранным агентом сведений в уполномоченный орган, а 22 октября выдал исполнительный документ, по которому позже было возбуждено исполнительное производство. Уже 24 октября московские приставы начали принудительно взыскивать с журналистки 40 тысяч рублей "задолженности по исполнительному документу", следует из материалов приставов.
Минюст внес Баршеву* в реестр иноагентов в сентябре 2023 года. По данным ведомства, журналистка открыто выступала в поддержку Украины, создавала и распространяла информацию иноагентов, а также пропагандировала антироссийские взгляды. Кроме того, она является сотрудником иностранной организации, деятельность которой в стране признали нежелательной.
В ноябре МВД РФ объявило Баршеву* в федеральный розыск.
*Физическое лицо, выполняющее функции иноагента
Евгений Киселев* - РИА Новости, 1920, 01.01.2026
Евгения Киселева* обвинили в создании террористического сообщества
1 января, 10:07
 
Москва Россия Украина Следственный комитет России (СК РФ)
 
 
