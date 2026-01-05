Рейтинг@Mail.ru
В Архангельской области возбудили дело о публичном оправдании терроризма
16:33 05.01.2026
В Архангельской области возбудили дело о публичном оправдании терроризма
Следователи в Архангельской области возбудили уголовное дело в отношении 48-летнего жителя Северодвинска, который подозревается в публичном оправдании... РИА Новости, 05.01.2026
происшествия
россия
архангельская область
северодвинск
следственный комитет россии (ск рф)
россия
архангельская область
северодвинск
происшествия, россия, архангельская область, северодвинск, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Архангельская область, Северодвинск, Следственный комитет России (СК РФ)
В Архангельской области возбудили дело о публичном оправдании терроризма

Жителя Северодвинска подозревают в публичном оправдании терроризма

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Автомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 05.01.2026
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
Автомобиль Следственного комитета России . Архивное фото
МУРМАНСК, 5 янв - РИА Новости. Следователи в Архангельской области возбудили уголовное дело в отношении 48-летнего жителя Северодвинска, который подозревается в публичном оправдании терроризма, сообщили в региональном СУСК РФ.
Сообщается, что следственными органами СК РФ по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное дело в отношении 48-летнего жителя города Северодвинска, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 205.2 УК РФ (публичное оправдание терроризма, совершенное с использованием сети интернет).
"По версии следствия, в июне 2025 года подозреваемый в открытом доступе в публичном чате одного из мессенджеров поддерживал идеологию терроризма, а также разместил текстовый комментарий, поддерживающий и оправдывающий осуществление террористической деятельности", - говорится в сообщении.
Отмечается, что по месту жительства подозреваемого проведен обыск, изъяты носители информации, имеющие значение для дела. Допрашиваются свидетели по делу, производится сбор доказательственной базы.
Уголовное дело возбуждено на основании материалов, представленных РУФСБ России по Архангельской области.
"Подозреваемый задержан. Следствие будет ходатайствовать перед судом об избрании в отношении задержанного меры пресечения в виде заключения под стражу", - добавили в ведомстве.
Происшествия
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
