В Архангельской области возбудили дело о публичном оправдании терроризма

"По версии следствия, в июне 2025 года подозреваемый в открытом доступе в публичном чате одного из мессенджеров поддерживал идеологию терроризма, а также разместил текстовый комментарий, поддерживающий и оправдывающий осуществление террористической деятельности", - говорится в сообщении.