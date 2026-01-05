https://ria.ru/20260105/severodvinsk-2066491091.html
В Архангельской области возбудили дело о публичном оправдании терроризма
происшествия
россия
архангельская область
северодвинск
следственный комитет россии (ск рф)
происшествия, россия, архангельская область, северодвинск, следственный комитет россии (ск рф)
Жителя Северодвинска подозревают в публичном оправдании терроризма
МУРМАНСК, 5 янв - РИА Новости.
Следователи в Архангельской области возбудили уголовное дело в отношении 48-летнего жителя Северодвинска, который подозревается в публичном оправдании терроризма, сообщили
в региональном СУСК РФ.
Сообщается, что следственными органами СК РФ
по Архангельской области
и Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное дело в отношении 48-летнего жителя города Северодвинска
, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 205.2 УК РФ (публичное оправдание терроризма, совершенное с использованием сети интернет).
"По версии следствия, в июне 2025 года подозреваемый в открытом доступе в публичном чате одного из мессенджеров поддерживал идеологию терроризма, а также разместил текстовый комментарий, поддерживающий и оправдывающий осуществление террористической деятельности", - говорится в сообщении.
Отмечается, что по месту жительства подозреваемого проведен обыск, изъяты носители информации, имеющие значение для дела. Допрашиваются свидетели по делу, производится сбор доказательственной базы.
Уголовное дело возбуждено на основании материалов, представленных РУФСБ России по Архангельской области.
"Подозреваемый задержан. Следствие будет ходатайствовать перед судом об избрании в отношении задержанного меры пресечения в виде заключения под стражу", - добавили в ведомстве.