"Селтик" уволил главного тренера спустя месяц после назначения - РИА Новости Спорт, 05.01.2026
Футбол
 
19:59 05.01.2026 (обновлено: 23:08 05.01.2026)
"Селтик" уволил главного тренера спустя месяц после назначения
"Селтик" уволил главного тренера спустя месяц после назначения
Шотландский "Селтик" расторг контракт с главным тренером Вильфридом Нанси, сообщается на сайте футбольного клуба. РИА Новости Спорт, 05.01.2026
Новости
спорт, селтик
"Селтик" уволил главного тренера спустя месяц после назначения

© Соцсети "Селтика"Вильфрид Нанси
МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. Шотландский "Селтик" расторг контракт с главным тренером Вильфридом Нанси, сообщается на сайте футбольного клуба.
Нанси возглавил "Селтик" в декабре. Под его руководством команда провела восемь игр, в которых потерпела шесть поражений при двух победах. Шотландский коллектив с 7 очками занимает 24-е место в таблице общего этапа Лиги Европы и с 38 баллами идет вторым в чемпионате страны, отставая от лидирующего "Хартса" на 6 очков.
"Клуб благодарит Вильфрида за проделанную работу и желает ему и его семье всего наилучшего в будущем. Ассистенты Уилфрида также покидают клуб. Клуб также подтверждает, что Пол Тисдейл покинул должность руководителя футбольных операций. Дополнительная информация для болельщиков будет предоставлена в кратчайшие сроки", - отмечается в заявлении.
Нанси 48 лет. До "Селтика" француз возглавлял клубы североамериканской Главной футбольной лиги (MLS) "Коламбус Крю" и "Монреаль". В 2024 году он был признан тренером года в лиге.
