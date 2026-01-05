"Селтик" уволил главного тренера спустя месяц после назначения

"Клуб благодарит Вильфрида за проделанную работу и желает ему и его семье всего наилучшего в будущем. Ассистенты Уилфрида также покидают клуб. Клуб также подтверждает, что Пол Тисдейл покинул должность руководителя футбольных операций. Дополнительная информация для болельщиков будет предоставлена в кратчайшие сроки", - отмечается в заявлении.