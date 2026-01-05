https://ria.ru/20260105/seltik--2066519087.html
"Селтик" уволил главного тренера спустя месяц после назначения
Шотландский "Селтик" расторг контракт с главным тренером Вильфридом Нанси, сообщается на сайте футбольного клуба. РИА Новости Спорт, 05.01.2026
МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. Шотландский "Селтик" расторг контракт с главным тренером Вильфридом Нанси, сообщается на сайте футбольного клуба.
Нанси возглавил "Селтик
" в декабре. Под его руководством команда провела восемь игр, в которых потерпела шесть поражений при двух победах. Шотландский коллектив с 7 очками занимает 24-е место в таблице общего этапа Лиги Европы и с 38 баллами идет вторым в чемпионате страны, отставая от лидирующего "Хартса
" на 6 очков.
"Клуб благодарит Вильфрида за проделанную работу и желает ему и его семье всего наилучшего в будущем. Ассистенты Уилфрида также покидают клуб. Клуб также подтверждает, что Пол Тисдейл покинул должность руководителя футбольных операций. Дополнительная информация для болельщиков будет предоставлена в кратчайшие сроки", - отмечается в заявлении.
Нанси 48 лет. До "Селтика" француз возглавлял клубы североамериканской Главной футбольной лиги (MLS
) "Коламбус Крю
" и "Монреаль". В 2024 году он был признан тренером года в лиге.