Рейтинг@Mail.ru
СБУ заявила о задержании подозреваемой в подрыве авто украинского военного - РИА Новости, 05.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:00 05.01.2026
https://ria.ru/20260105/sbu-2066519204.html
СБУ заявила о задержании подозреваемой в подрыве авто украинского военного
СБУ заявила о задержании подозреваемой в подрыве авто украинского военного - РИА Новости, 05.01.2026
СБУ заявила о задержании подозреваемой в подрыве авто украинского военного
Служба безопасности Украины заявила о задержании подозреваемой в подрыве автомобиля украинского военного в Киеве. РИА Новости, 05.01.2026
2026-01-05T20:00:00+03:00
2026-01-05T20:00:00+03:00
киев
в мире
украина
служба безопасности украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/04/1957396169_59:0:1176:629_1920x0_80_0_0_2d10ae24069ea6b7e2ddc36cc9db688a.jpg
https://ria.ru/20260105/malyuk-2066482546.html
https://ria.ru/20260105/zelenskij-2066513515.html
киев
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/04/1957396169_177:0:1246:802_1920x0_80_0_0_849b150b5ef6195d4aa71b24b88aeef4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
киев, в мире, украина, служба безопасности украины
Киев, В мире, Украина, Служба безопасности Украины

СБУ заявила о задержании подозреваемой в подрыве авто украинского военного

© Фото : СБУНашивка СБУ
Нашивка СБУ - РИА Новости, 1920, 05.01.2026
© Фото : СБУ
Нашивка СБУ. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 5 янв – РИА Новости. Служба безопасности Украины заявила о задержании подозреваемой в подрыве автомобиля украинского военного в Киеве.
Накануне полиция Киева сообщила, что в Оболонском районе столицы взорвался внедорожник, есть пострадавшие. Украинское издание "Страна.ua" писало, что автомобиль принадлежал украинскому военному. Инцидент Киевская городская прокуратура квалифицировала как теракт.
Глава СБУ Василий Малюк - РИА Новости, 1920, 05.01.2026
Малюк заявил, что остается в СБУ ради "спецопераций мирового уровня"
Вчера, 15:50
"Ее задержание произошло "по горячим следам" в течение нескольких часов после совершения теракта. По материалам дела, фигурантка взорвала авто украинского военного в Оболонском районе столицы. В результате происшествия военный и его знакомая получили травмы различной степени тяжести", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале СБУ.
В ведомстве уточнили, что подозреваемая – 24-летняя местная жительница. За подрыв авто ей грозит до 10 лет лишения свободы.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 05.01.2026
Зеленский назвал генерала СБУ одним из организаторов ударов по России
Вчера, 19:10
 
КиевВ миреУкраинаСлужба безопасности Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала