Сбербанк снизил максимальную ставку по вкладу с 5 января

МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. Сбербанк с 5 января снизил максимальную ставку с 16% до 15,5% по вкладу "Лучший %", следует из тарифов банка в мобильном приложении, с которыми ознакомился корреспондент РИА Новости.

Максимальная ставка по вкладу действует только на "новые деньги" - средства, которых не было на вкладах и накопительных счетах клиента в банке в последние два месяца.

Ранее Сбербанк также объявлял, что с 25 декабря снизит ставки по рыночным ипотечным программам на 1,3-1,5 п.п., а с 22 декабря - по потребительским кредитам на 0,5 п.п. Также банк анонсировал снижение базовой ставки по накопительному счету с 5 января.

Средняя максимальная ставка по вкладам десяти банков в России , привлекающих наибольший объем депозитов физлиц в рублях, по итогам второй декады декабря снизилась на 0,25 процентного пункта - до 15,38% годовых, сообщал ранее Банк России.