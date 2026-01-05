В Сбербанке рассказали о мощнейшей DDoS-атаке в 2025 году

МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. Пик мощнейшей DDoS-атаки на Сбербанк в 2025 году составлял 324 миллиона пакетов в секунду, что на 69% больше предыдущего рекорда января 2023 года, сообщил в интервью РИА Новости зампред правления банка Станислав Кузнецов.

"Количество фишинговых атак на наших сотрудников увеличилось почти в два раза в 2025 году, однако эффективность их, как и прежде, нулевая - потому, что мы регулярно проводим обучение и тестирования", - подытожил зампред правления.